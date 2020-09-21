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Надзвичайні новини

Оголосили підозру чоловіку, який здав в оренду одну квартиру двом кременчужанам

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 190

Кожен заплатив «орендодавцю» по 6 тисяч гривень

Слідчі відділення поліції №1 Кременчука повідомили про підозру 61-річному жителю Харкова, який одночасно «здав в оренду» двом різним людям одну квартиру. Про шахрайську оборудку до поліції повідомили 36-річна жінка та 25-річний чоловік. Кожен із кременчужан заплатив псевдоорендодавцю 6 тисяч гривень, – повідомляє поліція Полтавщини.


Керівник відділення поліції №1 Араік Кочкадамян розповів, що помешкання, за оренду якого «клієнти» заплатили гроші, пенсіонер з Харкова винайняв на кілька діб. За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні двох злочинів.


Поліція перевіряє підозрюваного на причетність до скоєння аналогічних правопорушень у Кременчуці та в Полтавській області. Триває досудове розслідування.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство оренда квартира афера
компанія «Інтера Люкс»

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