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Біля музею в Кременчуці облаштували сквер «Музейний»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 637 Коментарів: 3

 

Музейний дворик тепер виглядає затишним і ошатним

У Кременчуцькому краєзнавчому  музеї до Дня міста планують відкрити експозицію. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. Ремонтні роботи на першому поверсі вже майже завершені там відкриють 2 виставкові зали. Планується, що в них будуть організовані змінні експозиції з фондових матеріалів музею. 


 


Біля центрального входу до музею встановили пандус для доступності людям з обмеженими фізичними можливостями. Територію озелененили, встановили сучасні ліхтарі, лави, висадили клумби. Флористи і озеленювачі створили біля музею яскраву зелену зону – сквер «Музейний».


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: музей сквер
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

65
DjMaster:
Сьогодні, 09:28

всему виной ВЫБОРЫ!!!!!


10 0
2
Мария:
Сьогодні, 10:24

Спасибо за хорошую новость. Приятно посмотреть и  отдохнуть  в этом сквере.


1 0
481
zardi215:
Сьогодні, 10:27

)


1 0

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