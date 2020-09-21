Біля музею в Кременчуці облаштували сквер «Музейний»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 637 Коментарів: 3

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї до Дня міста планують відкрити експозицію. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. Ремонтні роботи на першому поверсі вже майже завершені там відкриють 2 виставкові зали. Планується, що в них будуть організовані змінні експозиції з фондових матеріалів музею.









Біля центрального входу до музею встановили пандус для доступності людям з обмеженими фізичними можливостями. Територію озелененили, встановили сучасні ліхтарі, лави, висадили клумби. Флористи і озеленювачі створили біля музею яскраву зелену зону – сквер «Музейний».



