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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Світловодську затримали кандидата в мери, який купив «двійника» свого конкурента

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 1 003 Коментарів: 1

 

Незаконну «послугу» оцінили в 10 тисяч гривень

Викрили та затримали одного із кандидатів у мери Світловодська Кіровоградської області за порушення виборчого законодавства. Як повідомила Служба безпеки України, один із чинних депутатів Кіровоградської облради спільно зі своїм помічником організували схему перетягування голосів виборців на «липового» кандидата в мери. За неправомірну вигоду технічний кандидат, з таким же прізвищем як у одного із конкурентів, мав зареєструватися на виборах. Ціль таких дій – зменшення кількості голосів на користь конкурента.


За інформацією поліції Кіровоградщини, «технічному» кандидату обіцяли 10 тисяч гривень. Правоохоронці затримали обох фігурантів справи після передачі грошей.


Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця, учасника референдуму).


Триває досудове слідство.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/gupolice.kr
Теги: Світловодськ вибори взятка кандидат в мэры кандидат-двойник
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

953
Angel737:
Сьогодні, 09:41

Слава СБУ!

 


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