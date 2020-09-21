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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавській області з поля намагалися викрасти майже пів тони соняшника

Сьогодні, 09:54 Переглядів: 501

 

До крадіжки ймовірно причетні жителі сусіднього району

На території колишнього Лохвицького району на гарячому спіймали двох молодиків, які хотіли викрасти соняшник. За інформацією поліції Полтавщини, правоохоронці спільно зі службою безпеки одного із районних товариств виявили автомобіль ВАЗ з незаконним вантажем на одному із полів, поблизу села Млини. Слідчо-оперативна група вилучила близько 500 кілограмів насіння.


У причетності до спроби викрадення соняшнику поліція підозрює двох жителів сусіднього району, яким 26 та 27 років. Спільники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.


Відкрили кримінальну справу через замах на крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру.


Якщо суд визнає чоловіків винними у крадіжці, їм загрожує або арешт на строк від трьох до шести місяців, або до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/police.polt
Теги: крадіжка соняшник поле
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