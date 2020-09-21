В Україні за минулу добу зафіксували 3 497 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 55

У Кременчуці за добу зафіксували 7 випадків хвороби
В Україні за минулу добу зафіксували 3 497 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 55.
За даними МОЗ, станом на 9.00 23 вересня в нашій країні нараховують 184 734 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали (за добу – 1 769 людей). Загалом провели 2 102 377 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 455 випадків;
- Волинська область — 7 132 випадки;
- Дніпропетровська область — 4 394 випадки;
- Донецька область — 2 634 випадки;
- Житомирська область — 5 191 випадок;
- Закарпатська область — 9 343 випадки;
- Запорізька область — 3 149 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 811 випадків;
- Кіровоградська область — 1 024 випадки;
- м. Київ — 20 335 випадків;
- Київська область — 8 148 випадків;
- Львівська область — 19 045 випадків;
- Луганська область — 814 випадків;
- Миколаївська область — 2 643 випадки;
- Одеська область — 12 130 випадків;
- Полтавська область — 1 630 випадків;
- Рівненська область — 11 459 випадків;
- Сумська область — 3 280 випадків;
- Тернопільська область — 12 069 випадків;
- Харківська область — 15 908 випадків;
- Херсонська область — 868 випадків;
- Хмельницька область — 5 049 випадків;
- Чернівецька область — 13 448 випадків;
- Черкаська область — 3 238 випадків;
- Чернігівська область — 3 537 випадків.
Полтавська ОДА інформує, що за добу у 55 людей на Полтавщині діагностували COVID-19:
- у Полтаві – 34 нові випадки;
- у Кременчуці – 7 випадків;
- у Полтавському районі – 5 нових випадків;
- на Лохвиччині – 2 нові випадки;
- у Миргороді, Лубнах, Кременчуцькому районі, у колишніх Зіньківському, Чутівському, Карлівському, Семенівському – по одному випадку відповідно.
Одужали 770 жителів області, продовжують лікування 826 людей.