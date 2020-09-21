Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна178353
Кременчук226
Хворі:
Україна96586
Кременчук58
Одужало:
Україна78184
Кременчук161
Померло:
Україна3583
Кременчук7
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за минулу добу зафіксували 3 497 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 55

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 1

 

У Кременчуці за добу зафіксували 7 випадків хвороби

В Україні за минулу добу зафіксували 3 497 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 55.


За даними МОЗ, станом на 9.00 23 вересня в нашій країні нараховують 184 734 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали (за добу – 1 769 людей). Загалом провели 2 102 377 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 455 випадків;
  • Волинська область — 7 132 випадки;
  • Дніпропетровська область — 4 394 випадки;
  • Донецька область — 2 634 випадки;
  • Житомирська область — 5 191 випадок;
  • Закарпатська область — 9 343 випадки;
  • Запорізька область — 3 149 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 811 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 024 випадки;
  • м. Київ — 20 335 випадків;
  • Київська область — 8 148 випадків;
  • Львівська область — 19 045 випадків;
  • Луганська область — 814 випадків;
  • Миколаївська область — 2 643 випадки;
  • Одеська область — 12 130 випадків;
  • Полтавська область — 1 630 випадків;
  • Рівненська область — 11 459 випадків;
  • Сумська область — 3 280 випадків;
  • Тернопільська область — 12 069 випадків;
  • Харківська область — 15 908 випадків;
  • Херсонська область — 868 випадків;
  • Хмельницька область — 5 049 випадків;
  • Чернівецька область — 13 448 випадків;
  • Черкаська область — 3 238 випадків;
  • Чернігівська область — 3 537 випадків.

 

Полтавська ОДА інформує, що за добу у 55 людей на Полтавщині діагностували COVID-19:

  • у Полтаві – 34 нові випадки;
  • у Кременчуці – 7 випадків;
  • у Полтавському районі – 5 нових випадків;
  • на Лохвиччині – 2 нові випадки;
  • у Миргороді, Лубнах, Кременчуцькому районі, у колишніх Зіньківському, Чутівському, Карлівському, Семенівському – по одному випадку відповідно.

Одужали 770 жителів області, продовжують лікування 826 людей.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх