В Україні за минулу добу зафіксували 3 497 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 55

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У Кременчуці за добу зафіксували 7 випадків хвороби

В Україні за минулу добу зафіксували 3 497 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 55.





За даними МОЗ, станом на 9.00 23 вересня в нашій країні нараховують 184 734 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали (за добу – 1 769 людей). Загалом провели 2 102 377 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 455 випадків;

Волинська область — 7 132 випадки;

Дніпропетровська область — 4 394 випадки;

Донецька область — 2 634 випадки;

Житомирська область — 5 191 випадок;

Закарпатська область — 9 343 випадки;

Запорізька область — 3 149 випадків;

Івано-Франківська область — 12 811 випадків;

Кіровоградська область — 1 024 випадки;

м. Київ — 20 335 випадків;

Київська область — 8 148 випадків;

Львівська область — 19 045 випадків;

Луганська область — 814 випадків;

Миколаївська область — 2 643 випадки;

Одеська область — 12 130 випадків;

Полтавська область — 1 630 випадків;

Рівненська область — 11 459 випадків;

Сумська область — 3 280 випадків;

Тернопільська область — 12 069 випадків;

Харківська область — 15 908 випадків;

Херсонська область — 868 випадків;

Хмельницька область — 5 049 випадків;

Чернівецька область — 13 448 випадків;

Черкаська область — 3 238 випадків;

Чернігівська область — 3 537 випадків.

Полтавська ОДА інформує, що за добу у 55 людей на Полтавщині діагностували COVID-19:

у Полтаві – 34 нові випадки;

у Кременчуці – 7 випадків;

у Полтавському районі – 5 нових випадків;

на Лохвиччині – 2 нові випадки;

у Миргороді, Лубнах, Кременчуцькому районі, у колишніх Зіньківському, Чутівському, Карлівському, Семенівському – по одному випадку відповідно.

Одужали 770 жителів області, продовжують лікування 826 людей.