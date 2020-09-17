Україна знову побила антирекорд: за добу виявили більше 3,5 тис випадків коронавірусу

На Полтавщині за цей час COVID-19 діагностували у 56 людей, троє померло
Україна вкотре побила антирекорд по кількості хворих на COVID-19, виявлених за добу: зафіксували 3 584 нові випадки COVID-19, зокрема, на Полтавщині – 56.
За інформацією МОЗ, станом на 9.00 17 вересня у країні нараховують 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало (за добу – 1 589 людей). Загалом проведено 1 955 211 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 039 випадків;
- Волинська область — 6 593 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 653 випадки;
- Донецька область — 2 272 випадки;
- Житомирська область — 4 656 випадків;
- Закарпатська область — 8 931 випадок;
- Запорізька область — 2 673 випадки;
- Івано-Франківська область — 11 856 випадків;
- Кіровоградська область — 951 випадок;
- м. Київ — 18 449 випадків;
- Київська область — 7 342 випадки;
- Львівська область — 17 664 випадки;
- Луганська область — 689 випадків;
- Миколаївська область — 2 252 випадки;
- Одеська область — 10 602 випадки;
- Полтавська область — 1 363 випадки;
- Рівненська область — 10 797 випадків;
- Сумська область — 2 724 випадки;
- Тернопільська область — 10 394 випадки;
- Харківська область — 13 915 випадків;
- Херсонська область — 737 випадків;
- Хмельницька область — 4 198 випадків;
- Чернівецька область — 12 640 випадків;
- Черкаська область — 2 820 випадків;
- Чернігівська область — 3 034 випадки.
Полтавська ОДА інформує, що на Полтавщині за добу COVID-19 діагностували у 56 людей, найбільше захворіло у Полтаві – 27 випадків.
Всього у Полтавській області зареєстрували 33 летальні випадки від коронавірусу, нових за добу – 3 (померли хворі у Полтаві, Кременчуці, колишньому Гребінківському районі).
Наразі одужали 684 жителі Полтавщини, продовжують лікування 646 людей.