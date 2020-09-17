Україна знову побила антирекорд: за добу виявили більше 3,5 тис випадків коронавірусу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 047 Коментарів: 4

На Полтавщині за цей час COVID-19 діагностували у 56 людей, троє померло

Україна вкотре побила антирекорд по кількості хворих на COVID-19, виявлених за добу: зафіксували 3 584 нові випадки COVID-19, зокрема, на Полтавщині – 56.



За інформацією МОЗ, станом на 9.00 17 вересня у країні нараховують 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало (за добу – 1 589 людей). Загалом проведено 1 955 211 тестування методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 039 випадків;

Волинська область — 6 593 випадки;

Дніпропетровська область — 3 653 випадки;

Донецька область — 2 272 випадки;

Житомирська область — 4 656 випадків;

Закарпатська область — 8 931 випадок;

Запорізька область — 2 673 випадки;

Івано-Франківська область — 11 856 випадків;

Кіровоградська область — 951 випадок;

м. Київ — 18 449 випадків;

Київська область — 7 342 випадки;

Львівська область — 17 664 випадки;

Луганська область — 689 випадків;

Миколаївська область — 2 252 випадки;

Одеська область — 10 602 випадки;

Полтавська область — 1 363 випадки;

Рівненська область — 10 797 випадків;

Сумська область — 2 724 випадки;

Тернопільська область — 10 394 випадки;

Харківська область — 13 915 випадків;

Херсонська область — 737 випадків;

Хмельницька область — 4 198 випадків;

Чернівецька область — 12 640 випадків;

Черкаська область — 2 820 випадків;

Чернігівська область — 3 034 випадки.

Полтавська ОДА інформує, що на Полтавщині за добу COVID-19 діагностували у 56 людей, найбільше захворіло у Полтаві – 27 випадків.





Всього у Полтавській області зареєстрували 33 летальні випадки від коронавірусу, нових за добу – 3 (померли хворі у Полтаві, Кременчуці, колишньому Гребінківському районі).





Наразі одужали 684 жителі Полтавщини, продовжують лікування 646 людей.