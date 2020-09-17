Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна166244
Кременчук214
Хворі:
Україна88931
Кременчук48
Одужало:
Україна73913
Кременчук159
Померло:
Україна3400
Кременчук7
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Україна знову побила антирекорд: за добу виявили більше 3,5 тис випадків коронавірусу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 047 Коментарів: 4

 

На Полтавщині за цей час COVID-19 діагностували у 56 людей, троє померло

Україна вкотре побила антирекорд по кількості хворих на COVID-19, виявлених за добу: зафіксували 3 584 нові випадки COVID-19, зокрема, на Полтавщині – 56.

За інформацією МОЗ, станом на 9.00 17 вересня у країні нараховують 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало (за добу – 1 589 людей). Загалом проведено 1 955 211 тестування методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 039 випадків;
  • Волинська область — 6 593 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 653 випадки;
  • Донецька область — 2 272 випадки;
  • Житомирська область — 4 656 випадків;
  • Закарпатська область — 8 931 випадок;
  • Запорізька область — 2 673 випадки;
  • Івано-Франківська область — 11 856 випадків;
  • Кіровоградська область — 951 випадок;
  • м. Київ — 18 449 випадків;
  • Київська область — 7 342 випадки;
  • Львівська область — 17 664 випадки;
  • Луганська область — 689 випадків;
  • Миколаївська область — 2 252 випадки;
  • Одеська область — 10 602 випадки;
  • Полтавська область — 1 363 випадки;
  • Рівненська область — 10 797 випадків;
  • Сумська область — 2 724 випадки;
  • Тернопільська область — 10 394 випадки;
  • Харківська область — 13 915 випадків;
  • Херсонська область — 737 випадків;
  • Хмельницька область — 4 198 випадків;
  • Чернівецька область — 12 640 випадків;
  • Черкаська область — 2 820 випадків;
  • Чернігівська область — 3 034 випадки.

 

Полтавська ОДА інформує, що на Полтавщині за добу COVID-19 діагностували у 56 людей, найбільше захворіло у Полтаві – 27 випадків.


Всього у Полтавській області зареєстрували 33 летальні випадки від коронавірусу, нових за добу – 3 (померли хворі у Полтаві, Кременчуці, колишньому Гребінківському районі).


Наразі одужали 684 жителі Полтавщини, продовжують лікування 646 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика антирекорд
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

461
enic:
Сьогодні, 12:15

Мм, скоро найвеличніший візьме це під особистий контроль relaxed


2 1
168
adf007:
Сьогодні, 12:29

Чувствую, после выборов резко пойдет на спад статистика


3 9
218
JJAbrams:
Сьогодні, 13:45

тем временем в инфекционке все койки забиты.


4 0
222
ww:
Сьогодні, 13:55

Статистику наоборот занижают как могут, чтобы выборы прошли. Власти выгодно не ужесточать карантинные меры и иметь как можно меньше красных зон.


4 0

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