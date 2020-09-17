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Повідомили про підозру чоловіку, який серйозно побив кременчужанина

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 635

Потерпілого ушпиталили у тяжкому стані 

Поліція Кременчука затримала чоловіка, який у серпні побив 28-річного кременчужанина. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, нанесення тяжких тілесних ушкоджень відбулося в середині серпня на одній із вулиць Кременчука. Того дня потерпілий отримав тілесні ушкодження від невідомого чоловіка та був госпіталізований в тяжкому стані.


- Обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину 36-річний мешканець Кременчука. Чоловік відразу після скоєного переховувався аби уникнути відповідальності. Раніше фігурант мав проблеми з законом за скоєння подібного діяння, яке спричинило смерть потерпілого, - повідомив керівник відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Араік Кочкадамян.


Чоловікові повідомлено про підозру ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: побили тяжкие телесные повреждения
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