Повідомили про підозру чоловіку, який серйозно побив кременчужанина

Потерпілого ушпиталили у тяжкому стані
Поліція Кременчука затримала чоловіка, який у серпні побив 28-річного кременчужанина. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, нанесення тяжких тілесних ушкоджень відбулося в середині серпня на одній із вулиць Кременчука. Того дня потерпілий отримав тілесні ушкодження від невідомого чоловіка та був госпіталізований в тяжкому стані.
Чоловікові повідомлено про підозру ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.