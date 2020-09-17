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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Чемпіонка Ольга Ляхова приєднується до Громадського бюджету й планує реконструювати парк Миру

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 583

 

Подати проєкт можна до 30 вересня

Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європейських ігор, а також багаторазовий призер чемпіонатів Європи Ольга Ляхова приєдналася до Громадського бюджету. За словами дівчини, цього року вона подала проєкт - бігові доріжки у парку Миру. 


- Цей проєкт полягає в реконструкції парку Миру, а саме в будівництві бігової доріжки по колу, з поліуретановим синтетичним покриттям, що запобігає виникненню травм при заняттях спортом. Щоб у кожного мешканця Кременчука, дивлячись на зміни в парку Миру, з'явилося бажання побігати або прогулятися. Так давайте зробимо Кременчук-спортивним містом! Підтримайте мій проєкт. Тільки разом ми зможемо втілити мрії в реальність, - написала спортсмена на своїй сторінці в інстаграмі. 


Поки проєкт не зареєстрований на сайті Громадського бюджету, тому ще невідомо який кошторис цього проєкту. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Ольга Ляхова Ляхова громадський бюджет біг парк Мира
компанія «Інтера Люкс»

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