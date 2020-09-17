Почали «трясти» сітку: у Кременчуці перевіряють порушення виборчого законодавства

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 585 Коментарів: 3

17 вересня в редакцію «Телеграфа» телефонувала кременчужанка. Вона розповіла, що до її чоловіка телефонувала особа, яка назвалася поліцейським. Він запросив прийти у відділення на вулицю 29 Вересня (на вулиці є Кременчуцький відділ поліції, - автор). Жінку, чоловіка (кому дзвонив поліціянт) та тещу нібито підозрюють в порушенні виборчого законодавства. Мова йде про так звану «сітку» агітаторів. Нібито ці троє людей взяли по 1000 гривень за участь у «сітці» та подальше поповнення її людьми.





«ТЪ» поговорив з людиною, що викликала в поліцію кременчужанку. Чоловік підтвердив, що він поліцейський і що така розмова була.





Пресофіцер Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко повідомила, що правоохоронці перевіряють інформацію, викладену як у ЗМІ, так і на деяких телеграм-каналах.





- Зараз дуже багато інформації щодо майбутніх виборів, які ми реєструємо і в рамках закону перевіряємо. Паралельно звертаємося до всіх громадян: кому відома будь-яка інформація щодо порушення виборчого законодавства, щодо підкупу виборців, щодо будь-яких листівок, агітацій, які є з порушеннями, одразу повідомляйте про це до кременчуцької поліції, - додала Анна Васенко.









В одному з телеграм-каналів днями з'явився пост, де виклали списки людей. У списках зазначені персональні дані нібито учасників «сітки». Автор посту запевняє, що викладені фото перехоплені в учасника «сітки». Учасники «сітки» ймовірно за гроші формують попередні списки готових проголосувати. Їм розносять газети і збирають на суботники.





Джерело: t.me/joker_kremen

Джерело: t.me/joker_kremen

Схоже, що саме ця інформація стала поштовхом до поліцейських перевірок.