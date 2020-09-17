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Топ новина, Кременчук, Політика

Почали «трясти» сітку: у Кременчуці перевіряють порушення виборчого законодавства

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 585 Коментарів: 3

 

Поліцейські телефонують до кременчужан та запрошують прийти у відділення

17 вересня в редакцію «Телеграфа» телефонувала кременчужанка. Вона розповіла, що до її чоловіка телефонувала особа, яка назвалася поліцейським. Він запросив прийти у відділення на вулицю 29 Вересня (на вулиці є Кременчуцький відділ поліції, - автор). Жінку, чоловіка (кому дзвонив поліціянт) та тещу нібито підозрюють в порушенні виборчого законодавства. Мова йде про так звану «сітку» агітаторів. Нібито ці троє людей взяли по 1000 гривень за участь у «сітці» та подальше поповнення її людьми.


«ТЪ» поговорив з людиною, що викликала в поліцію кременчужанку. Чоловік підтвердив, що він поліцейський і що така розмова була.


Пресофіцер Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко повідомила, що правоохоронці перевіряють інформацію, викладену як у ЗМІ, так і на деяких телеграм-каналах.


- Зараз дуже багато інформації щодо майбутніх виборів, які ми реєструємо і в рамках закону перевіряємо. Паралельно звертаємося до всіх громадян: кому відома будь-яка інформація щодо порушення виборчого законодавства, щодо підкупу виборців, щодо будь-яких листівок, агітацій, які є з порушеннями, одразу повідомляйте про це до кременчуцької поліції, - додала Анна Васенко.



В одному з телеграм-каналів днями з'явився пост, де виклали списки людей. У списках зазначені персональні дані нібито учасників «сітки». Автор посту запевняє, що викладені фото перехоплені в учасника «сітки». Учасники «сітки» ймовірно за гроші формують попередні списки готових проголосувати. Їм розносять газети і збирають на суботники.


Джерело: t.me/joker_kremen

 

Джерело: t.me/joker_kremen

Схоже, що саме ця інформація стала поштовхом до поліцейських перевірок.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: агітація сетка агитаторов
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

1 417
inattentive:
Сьогодні, 09:26

Ув. Телеграф , а что вчера горело хоть ? (плавни ,острова или еще что то ?)


10 1
1 417
inattentive:
Сьогодні, 09:56

Цитата: inattentive

Ув. Телеграф , а что вчера горело хоть ? (плавни ,острова или еще что то ?)

Бачу. Дякую.


0 1
2 216
evil:
Сьогодні, 10:00

Ой. Я вас умоляю. Счас дядя Юра сделает пару звонков и полиция еще и извиняться будет.


17 1

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