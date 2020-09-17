Кабмін затвердив водійське посвідчення нового зразка

16 вересня Кабмін затвердив постанову, яка запроваджує новий зразок водійського посвідчення. Про це повідомляє МВС України.
При цьому, інформація про надання згоди або незгоди на посмертне донорство, групу крові (резус-фактор) до посвідчення водія вноситься лише за письмовою згодою особи.
Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - документ, який повністю відповідає міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам «Євро-2» - «Євро-6» або іншому рівню.
Постановою передбачено, що національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано.