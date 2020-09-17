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Кабмін затвердив водійське посвідчення нового зразка

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 155

 

За допомогою посвідчення можна буде дізнатися про групу крові водія

16 вересня Кабмін затвердив постанову, яка запроваджує новий зразок водійського посвідчення. Про це повідомляє МВС України.


- Цією постановою ми привели документи у відповідність до європейських вимог. Новий зразок також на пластиковій карточці. Він тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу. Відтепер на посвідченні - група крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також будуть вказані дані згоди або незгоди на донорство, - сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.


При цьому, інформація про надання згоди або незгоди на посмертне донорство, групу крові (резус-фактор) до посвідчення водія вноситься лише за письмовою згодою особи.


Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - документ, який повністю відповідає міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам «Євро-2» - «Євро-6» або іншому рівню.


Постановою передбачено, що національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: mvs.gov.ua
Теги: водійські права
компанія «Інтера Люкс»

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