Кабмін затвердив водійське посвідчення нового зразка

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За допомогою посвідчення можна буде дізнатися про групу крові водія

16 вересня Кабмін затвердив постанову, яка запроваджує новий зразок водійського посвідчення. Про це повідомляє МВС України.





- Цією постановою ми привели документи у відповідність до європейських вимог. Новий зразок також на пластиковій карточці. Він тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу. Відтепер на посвідченні - група крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також будуть вказані дані згоди або незгоди на донорство, - сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.





При цьому, інформація про надання згоди або незгоди на посмертне донорство, групу крові (резус-фактор) до посвідчення водія вноситься лише за письмовою згодою особи.





Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - документ, який повністю відповідає міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам «Євро-2» - «Євро-6» або іншому рівню.





Постановою передбачено, що національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано.