Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.09.2020 09:00
Підтверджені:
Україна162660
Кременчук207
Хворі:
Україна86996
Кременчук41
Одужало:
Україна72324
Кременчук158
Померло:
Україна3340
Кременчук6
Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

Працівники «Укртатнафти» сьогодні пікетували Верховну Раду: вимагали єдиний акциз на паливо

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 1 088 Коментарів: 3

 Читач ТЪ повідомив, що протестувальників возили чотирма автобусами

 

Працівники «Укртатнафти» сьогодні пікетували Верховну Раду, вимагаючи встановити єдиний акциз на паливо. Аргументи нафтопереробників – це дозволить зменшити залежність від поставок скрапленого газу з Росії.


Як передає УНІАН, учасники мітингу тримали плакати і скандували гасла: «Без нас немає руху» «Українцям дешевий вітчизняний бензин», «Акциз - це дешевий бензин», «Припиніть фінансувати агресора».


«Укртатнафта» ініціює підвищення акцизу на автогаз: чим мотивують


Заступник начальника юридичного управління ПАТ «Укртатнафта» Олександр Козачук розповів журналістам, що збори трудового колективу компанії прийняло рішення провести мирну акцію. На мітинг вийшли близько 200 працівників НПЗ.


- Цією акцією ми хочемо звернути увагу киян на акцизи. Ми просимо врахувати інтереси не тільки українців, які їздять на автогазі, а й тих, хто їздить на бензині. Якщо буде нижче акциз, то бензин буде коштувати 18 гривень за літр, це розумна ціна. Ми просимо депутатів підтримати законопроект №4098. Оскільки він також забезпечить інтереси національної безпеки і енергетичної незалежності, - сказав він.


За словами Козачука, попри постанову РНБО про неперевищення 30% частки поставок енергоресурсів з одного джерела, з кожним роком РФ збільшує свою експансію на ринок вже майже до 80%.


«Укртатнафта» вимагає мито в розмірі 8,46% на імпортні дизпаливо та автогаз: до чого це призведе


Авторами законопроєкту є близько 17 народних депутатів. Співавторами є й кременчуцькі нардепи Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан. Їхню точку зору на законопроєкт подає УНІАН.


Юрій Шаповалов прогнозує: «якщо законопроєкт буде прийнятий, бензин подешевшає приблизно на 3 грн. А держбюджет отримає близько 5 млрд грн додаткових надходжень», - сказав він.


Олексій Мовчан вважає, що законопроєкт дасть поштовх для розвитку всієї вітчизняної нафтопереробки та національної економіки в цілому.

Втім, схоже, прості робітники, яких провезли на мітинг до Києва не вірять у такі райдужні перспективи. Один з читачів написав ТЪ, що людей везли «нібито в добровільному порядку». Роздали футболки. Каски та листівки з пам'яткою, що треба казати журналістам.


Наш дописувач не вірить, що в разі ухвалення акцизів пальне від Кременчуцького НПЗ здешевшає. Він пише, що працівниками маніпулюють, крім того, наголошує, що нині — карантин.


Карантин, у Києві дуже багато захворілих на коронавірус. Що привезуть додому ці 200 чоловік — залишається тільки гадати, - пише читач.


Він нагадує і про скорочення виплат працівникам Кременчуцького НПЗ.



      


Довідка: законопроект про акциз №4098 був зареєстрований у ВР 16 вересня. «Укртатнафта» розпочала лобіювати це питання давно, проте попередні спроби встановити акциз були невдалими: на мітинги виходили автомобілісти, протестуючи проти підняття цін на автогаз.

2
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: oilpoint.com.ua
Теги: Кременчуцький НПЗ Укртатнафта акциз бензин автогаз
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

388
Pereselenets:
Сьогодні, 19:08

На прошлой неделе в СМИ констатировали, что введение импортных пошлин на российское дизельное топливо не привело к росту доли "Укртатнафты" на рынке. Опять решают проблемы за счет наших карманов. Топливо в Украине гораздо дороже чем, скажем, США, а дорог нет.


11 1
4 038
zzzzzz:
Сьогодні, 19:28

это не работники требуют а козломойский! Как выгодно использовать рабов...сначала всучить им бюллетени на выборы с зелей и бабломойским...а потом заставить выходить на пикеты, ради выгоды коломойского, но ни как не для выгоды работников...


11 0
357
Fedyaev_D:
Сьогодні, 21:01

Андрюша! А покажи в этой стране хоть одного олигарха-филантропа? Конечно все думают о выгоде. Но разумное зерно в этом есть. Будет больше переработка - будет больше налогов, а там, глядишь, и про вас вспомнят.


2 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.


Вверх