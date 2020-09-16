Працівники «Укртатнафти» сьогодні пікетували Верховну Раду: вимагали єдиний акциз на паливо

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 1 088 Коментарів: 3

Працівники «Укртатнафти» сьогодні пікетували Верховну Раду, вимагаючи встановити єдиний акциз на паливо. Аргументи нафтопереробників – це дозволить зменшити залежність від поставок скрапленого газу з Росії.



Як передає УНІАН , учасники мітингу тримали плакати і скандували гасла: «Без нас немає руху» «Українцям дешевий вітчизняний бензин», «Акциз - це дешевий бензин», «Припиніть фінансувати агресора».







Заступник начальника юридичного управління ПАТ «Укртатнафта» Олександр Козачук розповів журналістам, що збори трудового колективу компанії прийняло рішення провести мирну акцію. На мітинг вийшли близько 200 працівників НПЗ.





- Цією акцією ми хочемо звернути увагу киян на акцизи. Ми просимо врахувати інтереси не тільки українців, які їздять на автогазі, а й тих, хто їздить на бензині. Якщо буде нижче акциз, то бензин буде коштувати 18 гривень за літр, це розумна ціна. Ми просимо депутатів підтримати законопроект №4098. Оскільки він також забезпечить інтереси національної безпеки і енергетичної незалежності, - сказав він.





За словами Козачука, попри постанову РНБО про неперевищення 30% частки поставок енергоресурсів з одного джерела, з кожним роком РФ збільшує свою експансію на ринок вже майже до 80%.







Авторами законопроєкту є близько 17 народних депутатів. Співавторами є й кременчуцькі нардепи Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан. Їхню точку зору на законопроєкт подає УНІАН.



Юрій Шаповалов прогнозує: «якщо законопроєкт буде прийнятий, бензин подешевшає приблизно на 3 грн. А держбюджет отримає близько 5 млрд грн додаткових надходжень», - сказав він.



Олексій Мовчан вважає, що законопроєкт дасть поштовх для розвитку всієї вітчизняної нафтопереробки та національної економіки в цілому.

Втім, схоже, прості робітники, яких провезли на мітинг до Києва не вірять у такі райдужні перспективи. Один з читачів написав ТЪ, що людей везли «нібито в добровільному порядку». Роздали футболки. Каски та листівки з пам'яткою, що треба казати журналістам.





Наш дописувач не вірить, що в разі ухвалення акцизів пальне від Кременчуцького НПЗ здешевшає. Він пише, що працівниками маніпулюють, крім того, наголошує, що нині — карантин.



Карантин, у Києві дуже багато захворілих на коронавірус. Що привезуть додому ці 200 чоловік — залишається тільки гадати, - пише читач.





Він нагадує і про скорочення виплат працівникам Кременчуцького НПЗ.











Довідка: законопроект про акциз №4098 був зареєстрований у ВР 16 вересня. «Укртатнафта» розпочала лобіювати це питання давно, проте попередні спроби встановити акциз були невдалими: на мітинги виходили автомобілісти, протестуючи проти підняття цін на автогаз.