Де й о котрій 17 вересня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

17 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Шевченка, 102-148,

пров. Марії Раскової, 4-118 .

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: