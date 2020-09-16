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Де й о котрій 17 вересня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 006

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

17 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Шевченка, 102-148,
  • пров. Марії Раскової, 4-118.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Леонова, 108-177,
  • вул. Залізнична, 19-51,
  • вул. Чкалова, 140-142,
  • пров. Сівашський, 2в,
  • вул. Небесної сотні, 9-17,
  • вул. Першотравнева, 37, 39, 41/3,
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Гайдамацька, 25-46,
  • вул. Ліщинова, 4-31,
  • пров. Пилипа Орлика,
  • пров. Космонавтів,
  • пров. Бородинський, 20-31,
  • пров. Чорноморський,
  • пров. Грузинський.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік
компанія «Інтера Люкс»

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