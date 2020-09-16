Де й о котрій 17 вересня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
17 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Шевченка, 102-148,
- пров. Марії Раскової, 4-118.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Леонова, 108-177,
- вул. Залізнична, 19-51,
- вул. Чкалова, 140-142,
- пров. Сівашський, 2в,
- вул. Небесної сотні, 9-17,
- вул. Першотравнева, 37, 39, 41/3,
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Гайдамацька, 25-46,
- вул. Ліщинова, 4-31,
- пров. Пилипа Орлика,
- пров. Космонавтів,
- пров. Бородинський, 20-31,
- пров. Чорноморський,
- пров. Грузинський.