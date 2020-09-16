«Правий Сектор» у Кременчуці йде на вибори

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Кременчужани будуть представлені як у списках в міську, так й обласну раду

Вчора, 15 вересня, осередок НВР «Правий Сектор» Полтавщини офіційно представив кандидатів у Кременчуцьку міську раду та Полтавську обласну раду. Засідання відбулося у Полтаві в приміщенні Полтавської районної державної адміністрації.









В рамках конференції оголосили заяву про свою участь у виборах до місцевої влади міста Кременчук і Полтавської обласної ради. Також презентували передвиборчу програму Партії «Правий Сектор» та узгодили план дій організації на виборчий період.



На зборах вирішили не висувати свого представника на посаду міського голови Кременчука, проте обрали потужний список до міської та обласної рад.





У списку «Правого Сектора» до Кременчуцької міської ради 30 прізвищ серед яких учасники бойових дій, волонтери, представники малого бізнесу, медики, інженери, педагоги, працівники фінансових установ та фахівці усіх сфер діяльності.









Очолює список багатодітна мама, керівник правового забезпечення та голова виконкому Полтавської обласної організації Політичної партії «Правий Сектор» Лідія Подлєгаєва. Також у списку йдуть кавалери ордену за мужність медики Олександр Оловаренко й Антон Ляхов, військовий Віталій Каплін, волонтери Ольга Назарова та Костянтин Федчун, директор гімназії №31 Володимир Гребенюк.