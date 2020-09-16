«Правий Сектор» у Кременчуці йде на вибори

Вчора, 15 вересня, осередок НВР «Правий Сектор» Полтавщини офіційно представив кандидатів у Кременчуцьку міську раду та Полтавську обласну раду. Засідання відбулося у Полтаві в приміщенні Полтавської районної державної адміністрації.
В рамках конференції оголосили заяву про свою участь у виборах до місцевої влади міста Кременчук і Полтавської обласної ради. Також презентували передвиборчу програму Партії «Правий Сектор» та узгодили план дій організації на виборчий період.
На зборах вирішили не висувати свого представника на посаду міського голови Кременчука, проте обрали потужний список до міської та обласної рад.
У списку «Правого Сектора» до Кременчуцької міської ради 30 прізвищ серед яких учасники бойових дій, волонтери, представники малого бізнесу, медики, інженери, педагоги, працівники фінансових установ та фахівці усіх сфер діяльності.
Очолює список багатодітна мама, керівник правового забезпечення та голова виконкому Полтавської обласної організації Політичної партії «Правий Сектор» Лідія Подлєгаєва. Також у списку йдуть кавалери ордену за мужність медики Олександр Оловаренко й Антон Ляхов, військовий Віталій Каплін, волонтери Ольга Назарова та Костянтин Федчун, директор гімназії №31 Володимир Гребенюк.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.