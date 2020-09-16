Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.09.2020 09:00
Підтверджені:
Україна162660
Кременчук207
Хворі:
Україна86996
Кременчук41
Одужало:
Україна72324
Кременчук158
Померло:
Україна3340
Кременчук6
Надзвичайні новини, Полтавщина

8,5 тисяч гривень має заплатити хакер з Горішніх Плавнів, який поширював в інтернеті вірус

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

 

Плавнівець розповсюджував програмне забезпечення, замаскувавши в ньому комп’ютерний вірус

Вирок отримав житель Горішніх Плавнів за розповсюдження в інтернеті шкідливих програмних засобів. Пресслужба Полтавської обласної прокуратури повідомила, що у вересні 2019 року чоловік на одному з форумів розмістив оголошення про можливість завантаження архіву з програмним забезпеченням, замаскувавши в ньому комп’ютерний вірус. Він надавав змогу викрадати персональні дані користувачів мережі Інтернет.


Правоохоронці викрили протиправні дії чоловіка та кваліфікували їх за ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України, тобто розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів).

Під час обшуку за місцем проживання особи вилучили докази незаконної діяльності.


Після завершення досудового розслідування Комсомольський міський суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним. За це хакер повинен заплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень.

0
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pol.gp.gov.ua
Теги: хакер Горішні Плавні
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх