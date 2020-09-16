8,5 тисяч гривень має заплатити хакер з Горішніх Плавнів, який поширював в інтернеті вірус

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Вирок отримав житель Горішніх Плавнів за розповсюдження в інтернеті шкідливих програмних засобів. Пресслужба Полтавської обласної прокуратури повідомила, що у вересні 2019 року чоловік на одному з форумів розмістив оголошення про можливість завантаження архіву з програмним забезпеченням, замаскувавши в ньому комп’ютерний вірус. Він надавав змогу викрадати персональні дані користувачів мережі Інтернет.





Правоохоронці викрили протиправні дії чоловіка та кваліфікували їх за ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України, тобто розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів).

Під час обшуку за місцем проживання особи вилучили докази незаконної діяльності.





Після завершення досудового розслідування Комсомольський міський суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним. За це хакер повинен заплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень.