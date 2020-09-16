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Кременчук, Бізнес/Робота, Работа

Кременчуцький стальзавод почав другу хвилю скорочення працівників

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 201

На підприємстві планують вивільнити 300 співробітників

Кременчуцький сталеливарний завод продовжує скорочувати працівників. Про це ТЪ повідомили у Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості, куди звертаються звільнені стальзаводівці.


Підприємство, відповідно до закону, попередило про скорочення 300 працівників. Але наприкінці березня на підприємстві уже було вивільнення персоналу: тоді йшлося про 1000 працівників із 2185, тож тепер йде друга хвиля.


Працівники кременчуцького стальзаводу залишилася без роботи: підприємство зупинилося

Наразі кременчужани скаржаться на те, що чергу в Центр зайнятості доводиться займати з 7-ї ранку — і не факт, що отримаєш жаданий талон на прийом.


Заступник начальника відділу працевлаштування Кременчуцького МЦРЗ Тетяна Дерев'янко пояснила, що причиною цього є наплив відвідувачів: вивільнення веде і Крюківський вагоновод, і колісний завод, і приватні фірми. Звільняються за власним бажанням працівники КрАЗу.


Більш докладно про ситуацію з прийомом у центрі зайнятості — у наступному числі ТЪ.

 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: стальзавод скорочення центр зайнятості
компанія «Інтера Люкс»

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