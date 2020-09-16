Кременчуцький стальзавод почав другу хвилю скорочення працівників

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Кременчуцький сталеливарний завод продовжує скорочувати працівників. Про це ТЪ повідомили у Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості, куди звертаються звільнені стальзаводівці.





Підприємство, відповідно до закону, попередило про скорочення 300 працівників. Але наприкінці березня на підприємстві уже було вивільнення персоналу: тоді йшлося про 1000 працівників із 2185, тож тепер йде друга хвиля.





Наразі кременчужани скаржаться на те, що чергу в Центр зайнятості доводиться займати з 7-ї ранку — і не факт, що отримаєш жаданий талон на прийом.





Заступник начальника відділу працевлаштування Кременчуцького МЦРЗ Тетяна Дерев'янко пояснила, що причиною цього є наплив відвідувачів: вивільнення веде і Крюківський вагоновод, і колісний завод, і приватні фірми. Звільняються за власним бажанням працівники КрАЗу.





Більш докладно про ситуацію з прийомом у центрі зайнятості — у наступному числі ТЪ.