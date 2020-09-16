У Кременчуці «накрили» залу з нелегальними гральними автоматами

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 257

15 вересня завдяки повідомленню небайдужих громадян ТОРівці «накрили» у Кременчуці залу з нелегальними гральними автоматами. Про це повідомила патрульна поліція нашого міста.





Близько 21.00 поліцейським роти ТОР надійшов виклик про те, що на вулиці Лікаря Богаєвського знаходиться зала з незаконним ігровим обладнанням. Під час огляду приміщення інспектори виявили 17 комп’ютерів з ввімкненою ігровою програмою.





На місце події патрульні викликали слідчих Кременчуцького відділення поліції для подальшого з’ясування обставин. Поліція дякує свідомим громадянам за їх пильність та небайдужість.