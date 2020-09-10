Коронавірус змінив маршрут дизель-поїзда кременчуцького виробництва

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Тривагонний сучасний дизель-поїзд ДПКр-3-001 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу більше 8 місяців пропрацював на стратегічно важливому маршруті Київ – аеропорт Бориспіль. Внаслідок різкого скорочення пасажиропотоку через пандемію коронавірусу й обмеження міжнародного повітряного сполучення керівництво «Укрзалізниці» вирішило перевести ДПКр-3-001 на регіональний напрямок. Про це повідомляє пресслужба КВБЗ.



Передбачалося, що дизель-поїзд працюватиме на маршруті Черкаси – ст. ім. Т. Шевченка. Наразі у відділі технічного сервісу ПАТ «КВБЗ» повідомили про результати експериментальної поїздки поїзда у визначеному напрямку. За словами заступника начальника підрозділу Олександра Куценка, було виявлено низку технічних невідповідностей моторвагонного депо ТЧ-5 Од, обраного для обслуговування ДПКр-3-001.

Про це йдеться в листі, підготовленому керівництвом ПАТ «КВБЗ» на ім᾿я в.о. директора департаменту пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця» Олександра Болдова. У ньому зокрема зазначено, що габарити стапеля на подвір’ї, критого стапеля та мийного комплексу не відповідають габаритам поїзда. Також відсутня можливість підключення 380 В, не передбачені домкрати для підіймання вагонів, немає можливості заправки поїзду водою, конструктивні особливості заправного пістолету не дозволяють заправляти його пальним, неможливо засипати пісок у пісочниці, відсутнє освітлення для проведення робіт у темний час доби.





Через те, що дане депо не пристосоване до якісної експлуатації ДПКр-3-001, вочевидь доведеться шукати для нього інший напрямок і пункт обслуговування. Де саме працюватиме комфортабельний поїзд виробництва Крюківського вагонзаводу, наразі вирішується.