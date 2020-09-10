На трасі Хорол-Кременчук чоловік потрапив під вантажівку

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Внаслідок ДТП, водій автомобіля «Volvo» з тілесними ушкодженнями госпіталізований до місцевої лікарні

Дорожньо-транспортна подія сталася 13-го вересня близько 5:30 години на автодорозі Хорол-Кременчук в селі Бабичівка Глобинського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.





За попередньою інформацією, водій автомобіля «DAF», 1995 року народження, рухаючись назад на своєму авто, скоїв наїзд на водія автомобіля «Volvo», 1988 року народження, якому він допомагав завести технічно несправне авто з буксира.





Внаслідок ДТП, водій автомобіля «Volvo» з тілесними ушкодженнями госпіталізований до місцевої лікарні.