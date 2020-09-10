Коронавірус проти місцевих виборів: хто кого?

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 672

Експерти нагадують, що епідемія коронавірусу – лише один із викликів цьогорічних виборів. Не варто забувати також про небезпеки маніпуляцій та фальсифікацій на виборчих дільницях. Попри складні умови проведення місцевих виборів, голосування повинне бути прозорим та чесним, із суворим дотриманням правил підрахунку бюлетенів

В Україні розпочалася підготовка до місцевих виборів, які повинні відбутись 25 жовтня. Партії вже висунули своїх кандидатів, і ті розпочали передвиборчу агітацію. Усе, як звичайно, проте з однією поправкою – на COVID-19. Як відбуватимуться вибори в умовах карантину і чи є ризик перенесення? Відповіді на ці питання шукали експерти Центру громадського моніторингу та контролю.





Карантинні заходи безпеки





Міністерство охорони здоров’я спільно із Центральною виборчою комісією працюють над алгоритмом щодо дотримання протиепідемічних норм під час місцевих виборів. Чиновники обіцяють надіслати детальну інструкцію всім виборчим дільницям.





Попередньо ЦВК рекомендує виборцям дотримуватись загальних правил гігієни, щоб протидіяти поширенню коронавірусу. Зокрема, мити руки, носити маски, не підходити до інших людей ближче, ніж на 1,5 м, уникати натовпів та мінімально пересуватись у приміщенні. У разі підвищення температури понад 37,2°С краще не заходити на виборчу дільницю.





Контролювати дотримання протиепідемічних заходів повинні виборчі комісії. У попередніх рекомендаціях ЦВК закликає працівників виборчих комісій за можливості використовувати фізичні бар’єри – прозорі екрани, захисні окуляри тощо.





Крім того, ЦВК пропонує щочотири години проводити дезінфекцію предметів, з якими контактують люди, а також вологе прибирання приміщення, де розташована дільниця. Для дотримання соціальної дистанції 1,5 м потрібно нанести тимчасову розмітку біля входу та всередині дільниці. Також необхідно провітрювати приміщення, щонайменше кожні 2 години. На вході до дільниці повинні бути одноразові рукавички та антисептики для рук.





У разі дотримання всіх цих рекомендацій волевиявлення громадян буде безпечним.





«Дотримання протиепідемічних норм не повинно бути інструментом політичної боротьби. Міністерство охорони здоров’я сподівається, що місцева влада розуміє всю небезпечність ситуації», – наголосив очільник МОЗ Максим Степанов.





Вибори за будь-яких умов, крім надзвичайних





У ЗМІ час від час лунають думки, що місцеві вибори можуть не відбутись через епідемію CОVID-19. Адже наприкінці літа кількість хворих почала зростати і добовий приріст перевищив 2 тисячі осіб. Однак у МОЗ запевняють, що вибори відбудуться навіть у регіонах з найвищим показником захворюваності. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, зупинити виборчий процес може лише запровадження надзвичайного стану у регіоні.





«Якщо не буде запроваджено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені, в тому числі в «червоній» зоні», – зазначив він.





У парламенті також заявляють, що переносити вибори через коронавірус не будуть.





Секретар РНБО Олексій Данілов закликає українців суворо дотримуватись протиепідемічних правил, зокрема маскового режиму, гігієни та соціальної дистанції, щоб не допустити поширення хвороби.





Експерти нагадують, що епідемія коронавірусу – лише один із викликів цьогорічних виборів. Не варто забувати також про небезпеки маніпуляцій та фальсифікацій на виборчих дільницях. Попри складні умови проведення місцевих виборів, голосування повинне бути прозорим та чесним, із суворим дотриманням правил підрахунку бюлетенів.