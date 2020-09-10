35 нових випадків COVID-19 на Полтавщині

Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 1195 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 602 жителі області, продовжують лікування 566 людей
За минулу добу на Полтавщині зафіксували 35 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 1195 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 602 жителі області, продовжують лікування 566 людей.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 486 (19 нових випадків),
Кременчук – 192 (6 нових випадків),
Полтавський район – 55 (4 нові випадки),
Горішні Плавні – 48 (1 новий випадок),
Миргород – 43,
Кременчуцький район – 36,
Лубни – 33 (1 новий випадок),
Кобеляцький район – 28,
Гадяч – 24,
Шишацький район – 22,
Диканський район – 21 (1 новий випадок),
Машівський район – 21 (1 новий випадок),
Зіньківський район – 19,
Гребінківський і Котелевський райони – по 17,
Хорольський район – 15 (уточнені дані),
Глобинський район – 14,
Гадяцький район – 12,
Лохвицький, Новосанжарський і Пирятинський райони – по 11,
Лубенський і Миргородський райони – по 10,
Козельщинський район – 9 (1 новий випадок),
Решетилівський район – 7 (1 новий випадок),
Оржицький район – 7,
Карлівський і Чутівський райони – по 6,
Великобагачанський район – 4,
13 вересня (станом на 9:00) в Україні 154 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 178 летальних, 68 893 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 476 нових випадків. Загалом проведено 1 856 467 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 547 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4 808 випадків;
Волинська область — 6 289 випадків;
Дніпропетровська область — 3 262 випадки;
Донецька область — 2 095 випадків;
Житомирська область — 4 292 випадки;
Закарпатська область — 8 625 випадків;
Запорізька область — 2 347 випадків;
Івано-Франківська область — 11 215 випадків;
Кіровоградська область — 904 випадки;
м. Київ — 17 261 випадок;
Київська область — 6 849 випадків;
Львівська область — 16 914 випадків;
Луганська область — 586 випадків;
Миколаївська область — 1 953 випадки;
Одеська область — 9 482 випадки;
Полтавська область — 1 195 випадків;
Рівненська область — 10 469 випадків;
Сумська область — 2 401 випадок;
Тернопільська область — 8 882 випадки;
Харківська область — 12 584 випадки;
Херсонська область — 628 випадків;
Хмельницька область — 3 968 випадків;
Чернівецька область — 12 117 випадків;
Черкаська область — 2 495 випадків;
Чернігівська область — 2 714 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 217 641 повідомлення про підозру на COVID-19.