35 нових випадків COVID-19 на Полтавщині

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Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 1195 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 602 жителі області, продовжують лікування 566 людей

За минулу добу на Полтавщині зафіксували 35 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 1195 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 602 жителі області, продовжують лікування 566 людей.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 486 (19 нових випадків),

Кременчук – 192 (6 нових випадків),

Полтавський район – 55 (4 нові випадки),

Горішні Плавні – 48 (1 новий випадок),

Миргород – 43,

Кременчуцький район – 36,

Лубни – 33 (1 новий випадок),

Кобеляцький район – 28,

Гадяч – 24,

Шишацький район – 22,

Диканський район – 21 (1 новий випадок),

Машівський район – 21 (1 новий випадок),

Зіньківський район – 19,

Гребінківський і Котелевський райони – по 17,

Хорольський район – 15 (уточнені дані),

Глобинський район – 14,

Гадяцький район – 12,

Лохвицький, Новосанжарський і Пирятинський райони – по 11,

Лубенський і Миргородський райони – по 10,

Козельщинський район – 9 (1 новий випадок),

Решетилівський район – 7 (1 новий випадок),

Оржицький район – 7,

Карлівський і Чутівський райони – по 6,

Великобагачанський район – 4,









13 вересня (станом на 9:00) в Україні 154 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 178 летальних, 68 893 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 476 нових випадків. Загалом проведено 1 856 467 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 547 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 4 808 випадків;

Волинська область — 6 289 випадків;

Дніпропетровська область — 3 262 випадки;

Донецька область — 2 095 випадків;

Житомирська область — 4 292 випадки;

Закарпатська область — 8 625 випадків;

Запорізька область — 2 347 випадків;

Івано-Франківська область — 11 215 випадків;

Кіровоградська область — 904 випадки;

м. Київ — 17 261 випадок;

Київська область — 6 849 випадків;

Львівська область — 16 914 випадків;

Луганська область — 586 випадків;

Миколаївська область — 1 953 випадки;

Одеська область — 9 482 випадки;

Полтавська область — 1 195 випадків;

Рівненська область — 10 469 випадків;

Сумська область — 2 401 випадок;

Тернопільська область — 8 882 випадки;

Харківська область — 12 584 випадки;

Херсонська область — 628 випадків;

Хмельницька область — 3 968 випадків;

Чернівецька область — 12 117 випадків;

Черкаська область — 2 495 випадків;

Чернігівська область — 2 714 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 217 641 повідомлення про підозру на COVID-19.