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Надзвичайні новини

Прокуратура Кременчука через суд намагається повернути землю у 20, млн грн

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 623

Прокуратура встановила, що міська рада своїм рішенням затвердила технічну документацію із землеустрою і передала в оренду приватній будівельній компанії понад гектар землі вартістю більше 20,5 млн грн не лише для завершення будівництва трансформаторної підстанції, а й двох новобудов

Кременчуцька місцева прокуратура через суд намагатиметься повернути до комунальної власності землю вартістю понад 20,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.
 
За позовом Кременчуцької місцевої прокуратури Господарський суд Полтавської області відкрив провадження у справі щодо скасування рішення Кременчуцької міської ради про передачу в оренду земельної ділянки, визнання недійсним договору оренди, скасування його державної реєстрації та повернення землі у комунальну власність.

 

Прокуратура встановила, що міська рада своїм рішенням затвердила технічну документацію із землеустрою і передала в оренду приватній будівельній компанії понад гектар землі вартістю більше 20,5 млн грн не лише для завершення будівництва трансформаторної підстанції, а й двох новобудов (дев’ятиповерхових житлових будинків). Окрім цього, площа наданої в оренду земельної ділянки в 177 разів більша від площі об’єкта нерухомого майна (майбутньої підстанції), розташованого на вказаній ділянці.

 

У зв’язку з тим, що органом місцевого самоврядування не враховано, що передача в оренду для нового будівництва земельної ділянки у розмірах, які значно перевищують площу нерухомого майна, передбачає дотримання процедури земельних торгів, визначених статтями 134 та 135 Земельного кодексу України, прокуратура звернулася до суду.

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Автор: Альона Душенко
Теги: прокуратура
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