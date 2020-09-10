Тенісна ракетка й надія Кременчука Павло Резоглазов став чемпіоном «Кубку Галичини»

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 299

З 7 до 11 вересня у Львові відбувся тенісний турнір «Кубок Галичини» в категорії до 16 років. Змагання проходии під егідою Міжнародної тенісної Федерації (ITF).



У турнірі взяв участь вихованець кременчуцького тенісного клубу «Прем'єр», учень 10 класу школи №25 Павло Резоглазов. До турніру Павла готував його постійний тренер майстер спорту Олександр Мантров.



У парному розряді Павло грав разом зі своїм ровесником одеситом Вадимом Рогинським.





Дорогою до фіналу вони в трьох матчах віддали своїм суперникам всього 7 геймів (6-1, 6-1), (6-1,6-1), (6-1, 6-2). У фіналі хлопці вийшли на найсильнішу пару України у віковій категорії до 16 років: харків'янина Олександра Гур'єва і львів'янина Назара Федоришина. Олександра і Назара всі вважали фаворитами в цьому матчі, але Павло і Вадим думали інакше - вони вийшли на фінальну гру за перемогою.





При блискучій грі Павла, як у сітки, так і на задній лінії, при відмінній грі Вадима біля сітки, вони відразу заволоділи ініціативою. Хлопці виграли перший сет з рахунком 6-2; у другому сеті суперники намагалися перехопити ініціативу, і в чотирьох геймах доводили рахунок до 40-40 і, кожного разу на вирішальному прийомі м'яча ставав Павло, який виграв всі прийоми, при цьому двічі на вирішальних прийомах він пробивав на виліт по лінії. Нарешті забитий переможний м'яч! Перемога! Рахунок 6-2, 6-3 на користь Павла і Вадима.





Вітаємо Павла Резоглазова і його тренера Олександра Мантрова з феєричним поверненням на тенісний корт після карантинної перерви.