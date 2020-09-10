Із 1 жовтня на Полтавщині стартує осінній призов на строкову військову службу

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 325

Триватиме призов до кінця року

Із 1 жовтня на Полтавщині стартує осінній призов на строкову військову службу. Триватиме він до 31 грудня. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.





Організаційні питання щодо підготовки до його проведення обговорили на нараді в заступника голови облдержадміністрації Євгена Грекова.

Порушили питання оплати праці медичних працівників, яких залучають до роботи обласної, міських та районних військово-лікарських комісій.

Поспілкувалися й про забезпечення громадян, які підлягають черговому призову на строкову військову службу, засобами індивідуального захисту і проведення їх тестування на COVID-19.





«Під час минулого призову були визначені базові лікарні, де юнаки проходили ІФА-тестування. На збірний пункт вони прибували, отримавши негативний результат. Випадків виявлення захворювання на збірному пункті не було», – розповів заступник військового комісара Полтавського обласного військкомату Едуард Бородай.





Заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Юрій Курилко поінформував, що по області близько 10 ІФА-лабораторій. Додав, що зробити ІФА-тест у 8 разів дешевше, ніж ПЛР.





«Проблемних питань щодо проходження ІФА-тестування призовниками не має виникнути. Вже є досвід, механізм відпрацьований», – сказав Юрій Курилко.