Із 1 жовтня на Полтавщині стартує осінній призов на строкову військову службу. Триватиме він до 31 грудня. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Організаційні питання щодо підготовки до його проведення обговорили на нараді в заступника голови облдержадміністрації Євгена Грекова.
Порушили питання оплати праці медичних працівників, яких залучають до роботи обласної, міських та районних військово-лікарських комісій.
Поспілкувалися й про забезпечення громадян, які підлягають черговому призову на строкову військову службу, засобами індивідуального захисту і проведення їх тестування на COVID-19.
Заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Юрій Курилко поінформував, що по області близько 10 ІФА-лабораторій. Додав, що зробити ІФА-тест у 8 разів дешевше, ніж ПЛР.