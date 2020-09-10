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Надзвичайні новини

На містичному перехресті зіштовхнулися два автомомбілі

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 777

 Про це повідомляють очевидці

На перехресті вулиць Мазепи й Шевченка зіштовхнулися автомобілі. Про ДТП повідомляють очевидці. 


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП мистический перекрёсток
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