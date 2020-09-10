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Кременчук, Спорт, Кременчуг

6 нагород за раз: легкоатлетка з Кременчука Ярослава Ялисоветська продовжує дивувати

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 297

 

У Лубнах, з 3 до 5 вересня, відбувся чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики серед юнаків. Кременчук представили вихованці Олени Шипової з КДЮСШ №2.

 

Надія спортивної школи Ярослава Ялисоветська зібрала врожай нагород, аж 6 медалей різного ґатунку. Ярослава завоювала «золото» у видах: 100 с/б (результат 16.0) та 400 м (1.00.7), «срібло» у стрибках у висоту (145) та довжину (4.90), спис (25.56), а «бронзу» взяла у штовханні ядра (9.05).


- Успішно виступила молодь, яка зараз підростає: Євген Марусич, Єва Данильченко, Давид Кулаковський. Змагання були відкритими тому участь взяла велика кількість спортсменів не лише з Полтавської, а й Сумської та Чернігівської області – розповіла тренерка Олена Шипова.

 

Результати кременчуцьких спортсменів:

  • Данильченко Єва 100 с/б (з результатом 18) – 2 місце, стрибки у висоту (130) – 3 місце, довжина (4.52) та довжина (4.07) – 4 місце
  • Малов Максим завоював «срібло» на дистанції 100 с/м (100 метрів з барєрами)
  • Бабичев Артем 100 м (12,2) – 1 місце
  • Кулаковський Давид висота (170) – 2 місце, 100 м (12,1) – 1 місце
  • Гасенко Настя – 100 м (14.7)
  • Герасимова – висота (125) – 4 міс, висота (110)
  • Халімон Ліза – довжина (3.74), висота (110)
  • Марусич Євген – 110 с/б (20.2) – 2 місце, висота (145) – 3 місце, довжина (4.73) , потрійний (10.07) – 3 місце
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Автор: Альона Душенко
Теги: легка атлетика кдюсш Ярослава Ялисоветська
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