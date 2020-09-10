6 нагород за раз: легкоатлетка з Кременчука Ярослава Ялисоветська продовжує дивувати

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 297

У Лубнах, з 3 до 5 вересня, відбувся чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики серед юнаків. Кременчук представили вихованці Олени Шипової з КДЮСШ №2.

Надія спортивної школи Ярослава Ялисоветська зібрала врожай нагород, аж 6 медалей різного ґатунку. Ярослава завоювала «золото» у видах: 100 с/б (результат 16.0) та 400 м (1.00.7), «срібло» у стрибках у висоту (145) та довжину (4.90), спис (25.56), а «бронзу» взяла у штовханні ядра (9.05).





- Успішно виступила молодь, яка зараз підростає: Євген Марусич, Єва Данильченко, Давид Кулаковський. Змагання були відкритими тому участь взяла велика кількість спортсменів не лише з Полтавської, а й Сумської та Чернігівської області – розповіла тренерка Олена Шипова.

Результати кременчуцьких спортсменів: