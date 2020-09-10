Після довгого карантину на кременчуцьке татамі повернулося дзюдо
Сьогодні, 11:29
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Змагання прийняли 84 спортсменів обасті
5 вересня у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед чоловіків та жінок. Як повідомляє пресслужба "Кремень дзюдо", після довгого карантину на кременчуцьке татамі вийшло 84 дзюдоїсти. Спортсмени змогли продемонструвати якісну боротьбу та завоювали нагороди:
- 1 місце: Мусіхіна Поліна 78 кг, Горніч Анатолій 60 кг, Заболотній Сергій 73 кг
- 2 місце: Ярмішко Денис 55 кг, Воробйов Богдан 60 кг, Іванов Нікіта 73 кг
- 3 місце: Цвелих Катерина 48 кг, Шульженко Олександр 66 кг, Осіпов Дмитрій 73 кг, Гончаренко Родіон 90 кг
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Кремень дзюдо