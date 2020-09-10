Після довгого карантину на кременчуцьке татамі повернулося дзюдо

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 176

5 вересня у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед чоловіків та жінок. Як повідомляє пресслужба "Кремень дзюдо", після довгого карантину на кременчуцьке татамі вийшло 84 дзюдоїсти. Спортсмени змогли продемонструвати якісну боротьбу та завоювали нагороди: