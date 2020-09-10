Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна145612
Кременчук183
Хворі:
Україна76712
Кременчук28
Одужало:
Україна65877
Кременчук150
Померло:
Україна3023
Кременчук5
Кременчук

Хто завтра з кременчужан сидітиме без електроенергії

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 212

Перебої з електрикою триватимуть як вдень, так і вночі

14 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


НА ВИХІДНІ





З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3, 5, 7, 9,
  • просп. Лесі Українки, 51, 55, 55-Б, 57


З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • бул. Пушкіна, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
  • вул. Першотравнева, 31/6, 33
  • вул. Василя Стуса, 21-33,
  • вул Григорія Чуркіна,
  • вул Космонавтів, 21-48,
  • вул Мєндєлєєва, 18-24,
  • пров. Самойлівський, 26-93,
  • пров Космічний, Автобусний, Івана Миколайчука
  • вул. Леонова, 108-177,
  • вул Залізнична, 19-51,
  • вул Чкалова, 140-142,
  • пров. Сівашський, 2в
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул Гайдамацька, 25-46,
  • вул Ліщинова, 4-31,
  • пров. Пилипа Орлика,
  • пров Космонавтів,
  • пров Бородинський, 20-31,
  • пров Чорноморський,
  • пров Грузинський

З 23.00 до 24.00 світла не буде за адресами (оперативні перемикання в електромережах 10 кВ для виводу в ремонт ТП):

  • кварт. 304,
  • вул. Олексія Древаля,
  • вул Індустріальна,
  • вул Ціолковського,
  • вул Нижньовартівська,
  • вул Великокохнівська,
  • вул Марусі Чурай,
  • вул Козацька,
  • вул Джерельна,
  • вул Плєханова,
  • вул Мечнікова,
  • вул Левицького,
  • вулХарківська,
  • вул Автозаводська,
  • пров. Петрівський,
  • пров Гомельський,
  • пров Рокосовського
  • пров. Великокохнівський,
  • пров Індустріальний,
  • пров Ціолковського,
  • туп. Шостаковича,
  • туп Сонячний,
  • туп Канєвський
1
Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх