Хто завтра з кременчужан сидітиме без електроенергії

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Перебої з електрикою триватимуть як вдень, так і вночі

14 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





НА ВИХІДНІ

















З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3, 5, 7, 9,

просп. Лесі Українки, 51, 55, 55-Б, 57





З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):

бул. Пушкіна, 8, 10, 12, 14, 16, 18,

вул. Першотравнева, 31/6, 33

вул. Василя Стуса, 21-33,

вул Григорія Чуркіна,

вул Космонавтів, 21-48,

вул Мєндєлєєва, 18-24,

пров. Самойлівський, 26-93,

пров Космічний, Автобусний, Івана Миколайчука

вул. Леонова, 108-177,

вул Залізнична, 19-51,

вул Чкалова, 140-142,

пров. Сівашський, 2в

вул. Чорноморська, 15-64,

вул Гайдамацька, 25-46,

вул Ліщинова, 4-31,

пров. Пилипа Орлика,

пров Космонавтів,

пров Бородинський, 20-31,

пров Чорноморський,

пров Грузинський

З 23.00 до 24.00 світла не буде за адресами (оперативні перемикання в електромережах 10 кВ для виводу в ремонт ТП):