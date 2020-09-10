Хто завтра з кременчужан сидітиме без електроенергії
Сьогодні, 12:07
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Перебої з електрикою триватимуть як вдень, так і вночі
14 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
НА ВИХІДНІ
З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3, 5, 7, 9,
- просп. Лесі Українки, 51, 55, 55-Б, 57
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- бул. Пушкіна, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
- вул. Першотравнева, 31/6, 33
- вул. Василя Стуса, 21-33,
- вул Григорія Чуркіна,
- вул Космонавтів, 21-48,
- вул Мєндєлєєва, 18-24,
- пров. Самойлівський, 26-93,
- пров Космічний, Автобусний, Івана Миколайчука
- вул. Леонова, 108-177,
- вул Залізнична, 19-51,
- вул Чкалова, 140-142,
- пров. Сівашський, 2в
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул Гайдамацька, 25-46,
- вул Ліщинова, 4-31,
- пров. Пилипа Орлика,
- пров Космонавтів,
- пров Бородинський, 20-31,
- пров Чорноморський,
- пров Грузинський
З 23.00 до 24.00 світла не буде за адресами (оперативні перемикання в електромережах 10 кВ для виводу в ремонт ТП):
- кварт. 304,
- вул. Олексія Древаля,
- вул Індустріальна,
- вул Ціолковського,
- вул Нижньовартівська,
- вул Великокохнівська,
- вул Марусі Чурай,
- вул Козацька,
- вул Джерельна,
- вул Плєханова,
- вул Мечнікова,
- вул Левицького,
- вулХарківська,
- вул Автозаводська,
- пров. Петрівський,
- пров Гомельський,
- пров Рокосовського
- пров. Великокохнівський,
- пров Індустріальний,
- пров Ціолковського,
- туп. Шостаковича,
- туп Сонячний,
- туп Канєвський
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