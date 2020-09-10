Кременчужанин зізнався патрульним, що несе наркотик амфетамін

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 399

Сьогодні, 13 вересня, на вулиці Небесної Сотні у 39-річного чоловіка, під час поверхневої перевірки патрульні виявили паперовий пакунок з порошкоподібною речовиною, білого кольору, зовні схожу на наркотичну. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Затриманий повідомив, що в пакунку — амфетамін.





Охоронці порядку викликали на місце слідчих, котрим передали чоловіка задля встановлення всіх обставин події.





Нагадуємо громадянам, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 309 ККУ.