Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна145612
Кременчук183
Хворі:
Україна76712
Кременчук28
Одужало:
Україна65877
Кременчук150
Померло:
Україна3023
Кременчук5
Надзвичайні новини

Кременчужанин зізнався патрульним, що несе наркотик амфетамін

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 399

 

Чоловік розгулював центром міста

Сьогодні, 13 вересня, на вулиці Небесної Сотні у 39-річного чоловіка, під час поверхневої перевірки патрульні виявили паперовий пакунок з порошкоподібною речовиною, білого кольору, зовні схожу на наркотичну. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Затриманий повідомив, що в пакунку — амфетамін.


Охоронці порядку викликали на місце слідчих, котрим передали чоловіка задля встановлення всіх обставин події.


Нагадуємо громадянам, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 309 ККУ.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: наркотики патрульні
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх