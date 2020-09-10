У Градизьку під час пожежі загинули батько з сином

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У суботу, 12 вересня, о 22:30 у Градизьку по пров. Дворянський виникла пожежа у житловому будинку. За даними рятувальників, вогнем знищено меблі та домашнє майно, пошкоджено 10 м2 покрівлі, закопчено 15 м2 стін та стелі.

На місці пожежі виявлені два тіла: 81-річного господаря та його 54-річного сина. Пр оце повідомляє пресслужба Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської області.





Для встановлення причини смерті тіла направлені до Глобинського відділення обласного бюро СМЕ.