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Надзвичайні новини

У Градизьку під час пожежі загинули батько з сином

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 621

Для встановлення причини смерті направлені до Глобинського відділення обласного бюро СМЕ

У суботу, 12 вересня, о 22:30 у Градизьку по пров. Дворянський виникла пожежа у житловому будинку. За даними рятувальників, вогнем знищено меблі та домашнє майно, пошкоджено 10 м2  покрівлі, закопчено 15 м2  стін та стелі.

 

На місці пожежі виявлені два тіла: 81-річного господаря та його 54-річного сина. Пр оце повідомляє пресслужба Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської області. 


Для встановлення причини смерті тіла направлені до Глобинського відділення обласного бюро СМЕ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Пожежа Градижск Градизьк
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