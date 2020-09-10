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Поліціянти Кременчука здолали гірський шлях у майже 100 км

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 329

 

Важку дистанцію кременчужани доали разом з колегами із Одеси

Патрульні поліцейські Кременчука та Одеси пройшли важкий гірський шлях майже у 100 км. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, сильні та витривалі в складних умовах подолали:

  • Піп Іван Мармароський – 1936 метрів
  • Холовач – 1545 метрів
  • Межипотоки – 1713 метрів 
  • Неніска Мала – 1818 метрів
  • Неніска Велика – 1815 метрів
  • Щаул (Мика-Маре) – 1815 метрів 
  • Корбуль – 1543 метри
  • Стіг – 1704 метри 
  • Радуль – 1598 метрів 
  • Вихід – 1471 метрів 
  • Васкул – 1730 метрів 
  • Піп Іван Чорногірський – 2022 метри
  • Вухатий Камінь – 1864 метрів
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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція гори
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