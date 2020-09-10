Поліціянти Кременчука здолали гірський шлях у майже 100 км

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 329

Патрульні поліцейські Кременчука та Одеси пройшли важкий гірський шлях майже у 100 км. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, сильні та витривалі в складних умовах подолали: