Поліціянти Кременчука здолали гірський шлях у майже 100 км
Сьогодні, 10:15
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Важку дистанцію кременчужани доали разом з колегами із Одеси
Патрульні поліцейські Кременчука та Одеси пройшли важкий гірський шлях майже у 100 км. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, сильні та витривалі в складних умовах подолали:
- Піп Іван Мармароський – 1936 метрів
- Холовач – 1545 метрів
- Межипотоки – 1713 метрів
- Неніска Мала – 1818 метрів
- Неніска Велика – 1815 метрів
- Щаул (Мика-Маре) – 1815 метрів
- Корбуль – 1543 метри
- Стіг – 1704 метри
- Радуль – 1598 метрів
- Вихід – 1471 метрів
- Васкул – 1730 метрів
- Піп Іван Чорногірський – 2022 метри
- Вухатий Камінь – 1864 метрів