Як нацгвардійці Кременчука штовхали маршрутки та перекидали покришки

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 196

У військовій частині 3059 пройшли змагання з військово-спортивної естафети присвячені святкуванні Дня фізичної культури і спорту України.

В змаганнях взяли участь кращі військовослужбовці від підрозділів частини. Про це повідомляє пресслужба військової частини.







В результаті запеклої боротьби під час подолання дистанції з гирями, згинання-розгинання рук в упорі лежачи, перенесення пораненого, жиму штанги лежачи, перекидання гумової покришки, швидкісного бігу та штовхання автомобіля кращий результат показала команда управління військової частини. Друге місце виборола команда І патрульної роти, третє місце зайняла збірна команда ВБМЗ, КГ, КВ, ПВА.







Переможці та призери змагань були нагороджені кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками.







Командир військової частини 3059 Олег Довгалюк привітав військовослужбовців зі святом, побажав подальших перемог та зазначив, що фізична культура і спорт є невід’ємною складовою розвитку та виховання у військовослужбовців цілеспрямованості, сміливості та наполегливості, витримки та дисциплінованості під час виконання завдань за призначенням.



