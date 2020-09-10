«200 человек на место»: почему в Канаде работу ищут по полгода и сколько стоит жизнь в стране – опыт кременчужанки

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 93

Кременчужанка Елена три года назад уехала в Канаду на обучение. Уже закончила колледж и устроилась на свою первую работу по специальности. В прошлом номере девушка рассказала нам о том, что ей понадобилось для поступления в канадский колледж. Теперь – о стоимости жизни в стране и о том, с чем столкнется украинский студент

– Торонто – это самый популярный город среди студентов и один из самых дорогих в стране, – говорит Елена. – Это необходимо сразу же учитывать, когда только выясняешь стоимость обучения в колледже или университете. Тем более, что пока ты учишься, не сможешь работать на полную ставку в 40 часов в неделю. Студентам официально разрешено только 20 часов. Поэтому не будет возможности полноценно себя содержать.





– Сколько стоит жизнь в Канаде?





– Все индивидуально: зависит от того, в каком районе ты живешь, где пытаешься – дома или в ресторанах.





Ниагарский водопад находится в 1,5 часа езды от Торонто





Жилье: готовим $1,5 тысячи в месяц



У приезжего студента есть три варианта, куда «кинуть кости» на время обучения. Дешевле всего поселиться в семье или общежитии. Дороже и комфортнее – снять квартиру.





– Многие студенты по приезду селятся в семьи. В Канаде это довольно распространённая практика. У меня тоже был такой опыт, правда, еще до поступления в колледж. В 2015-м я приехала в Канаду на летний лагерь английского языка, чтобы посмотреть страну и определиться с дальнейшими планами по обучению. Жила в семье в Торонто и Ванкувере.





Обычно проживание предлагают семьи, живущие в частных домах. Они сдают студентам комнаты. В стоимость может входить питание: это удобно, потому что выйдет дешевле похода в магазины и кафе. Особенно, если ты новичок и еще ничего не знаешь. Как правило, такое жилье находится недалеко от центра. Средняя стоимость проживания в семье – от 800 ($600) канадских долларов. Но все зависит от семьи.





– Насколько комфортно жить в семье?





– Это самый бюджетный вариант для новеньких. У тебя есть своя комната и общий санузел. Не нужно бежать покупать еду, жилье убирают: ты следишь только за своей комнатой. И всегда есть, к кому обратиться с вопросами. Но могут быть нюансы. Например, я месяц жила в семье, где было трое детей. И каждое воскресенье в 8 утра они играли на фортепиано. Бывает, что объявления о поселении дают на сайтах по типу нашего OLX чуть ли не за 500 канадских долларов. За эти деньги, скорее всего, будешь жить в подвале. Поэтому лучше поселиться в семье, рекомендованной колледжем – это безопасно. Колледж работает с проверенным сервисом, который занимается поселением в семьи. Они проверяют условия проживания: чистоту, адекватность семьи, взаимоотношения между родителями и детьми, локацию, качество еды.









– Как выглядит канадское общежитие?





– Оно отличается от нашего: канадцы больше уважают личное пространство, поэтому у каждого студента своя комната или комната на двоих. Стоимость довольно приемлема: от 1 тысячи канадских долларов ($760), если у тебя личная комната. Студенческое жилье похоже на квартиру, в которой три крохотные комнатки, общий санузел, кухня и небольшой зал. Все комнаты настолько маленькие, что в них негде развернуться: помещаются кровать, тумбочка и письменный стол. Общежитие находится рядом с колледжем. Это удобно: не нужно дополнительно тратить время и деньги на транспорт. За дополнительную плату можно заказать в общежитии питание. Также есть так называемые тихие зоны, куда все приходят учиться, выполнять домашние задания. Дополнительный плюс – ты знакомишься с большим количеством студентов, которые учатся вместе с тобой.





– А что касается аренды жилья?





– Стоимость аренды в центре в среднем от 2 тысяч канадских долларов ($1500). Никто не снимает жилье в одиночку. Две мои подруги снимают двухкомнатную квартиру в центре. Каждая из них платит 1200 канадских долларов ($915). Для центра это более-менее приемлемая цена. Но сами квартирки за эту цену крохотные: особенно не разгуляешься.





– Во сколько обходится в Канаде коммуналка?





– Коммунальные услуги относительно недорогие. В доме, где я живу, вода входит в стоимость аренды. Такое часто встречается в старых домах. Электричество относительно недорогое: выходит около $30 в месяц.









– А что касается интернета?





– А вот интернет дорогой. Домашний – до ста долларов в месяц. Мобильная связь в Канаде считается одной из самых дорогих в мире. И при этом не самой качественной. Как и в Украине, услуги предоставляют несколько крупных компаний. Но если в Украине тарифы мобильных операторов приблизительно одинаковы, то в Канаде это «большая разница». Можно найти предложение и за $20. Но в таком пакете мало интернета и не везде есть покрытие. По приезду я подключила самый дешёвый пакет. Но оказалось, что в центре города, где я учусь и провожу большую часть своего времени, у меня нет связи: никто не может позвонить. Сейчас я покупаю пакет за $50. Это 13 Гб интернета в месяц плюс безлимитные звонки и смс. Это очень выгодное предложение, потому что за эти деньги обычно дают всего 8 Гб. Дело в том, что единой цены на услуги здесь нет: с компанией можно торговаться, хотя это не всегда работает. Если ты говоришь, что их тарифы слишком высокие и ты уйдёшь к конкурентам, тебе могут пойти навстречу. Свяжут с менеджером и сделают более выгодное предложение.





– О безлимитном интернете речь не идет вообще?





– Это очень дорогое удовольствие. Обойдётся не менее $115 в месяц. Но во многом неудобства компенсируются тем, что в городе много открытого вайфая: в колледже, кафе, парках.







– Сколько уходит на питание?





– Зависит от того, где ты питаешься: готовишь дома или в ешь ресторанах. Очень популярна доставка еды на дом. Мы редко этим пользуемся: я готовлю. В среднем на продукты уходит $150 в месяц. Стоимость продуктов относительно невысока. Но все зависит от того, в каком супермаркете покупаешь продукты: в дискаунтере или более дорогой сети магазинов. Мясо – самое дорогое среди продуктов. Кило свинины около $10. Курица, естественно, дешевле.





– Сколько в месяц понадобится на проезд?





– В Торонто работает принцип, похожий на «единый билет» . Сеть городского общественного транспорта включает в себя метро, автобусы, трамваи, которые больше похожи на мини-поезда. Платишь за поездку от начального до конечного пункта. Моя дорога в колледж выглядела так: сперва автобус, затем метро, потом пересадка на трамвай. Оплачивала один раз, в начале поездки. Расплачиваешься картой, на которую можно перевести деньги со своего смартфона. У меня уходило до 100 канадских долларов ($76). Можно приобрести безлимитный проездной. Его стоимость для студентов 116 канадских долларов ($90). Пользование транспортом, который едет за город, в него не входит.

Итого, на жизнь в месяц набегает минимум от $1 тыс. А если жить в квартире, а не в семье – то порядка $2 тыс.











Минималка – 10 долларов в час



В Канаде возраст совершеннолетия, когда разрешается покупать алкоголь, сигареты и ходить в ночные клубы, – 19 лет. Работать можно с 14-ти, но не на всех видах работ и только вне школьные часы. Но часто в объявлениях о приеме на работу указан минимальный возраст 18 лет.





– Я бы сказала, что почти все студенты параллельно с учёбой работают. Даже те, кто может себе позволить просто учиться, все равно трудоустраиваются ради опыта. Это важно, потому что после окончания колледжа нужно еще найти работу. «Корочка» – это хорошо, но нужен и опыт, чтобы работодатель тобой заинтересовался.





– Какова была твоя первая работа?





– Я устроилась консультантом в магазин одежды, который находился в огромном торговом центре. На работу я пошла на втором году обучения. Магазин находился в центре, и у меня постоянно был большой поток клиентов. Это дало опыт работы в продажах, который интересует многих работодателей: ты демонстрируешь, что умеешь общаться с клиентами, знаешь, как работать с документами, понимаешь, как организован бизнес. Мне платили минимальную зарплату: 14 канадских долларов в час - это стандартная зарплата в этой индустрии. Работая в ресторане, можно получать гораздо больше за счет чаевых. Но у тебя не будет того важного опыта, который пригодится для трудоустройства в дальнейшем.









– Как совмещала работу и учебу?





– Я работала менее 20 часов в неделю. Если много задавали в колледже, то сразу оговаривала с менеджером, что беру только 5-10 часов. Многие работодатели понимают, что для студента образование важнее, и идут навстречу.





– Где ты сейчас работаешь?





– Две недели назад я устроилась в компанию, которая занимается международной торговлей. Работаю в сфере e-commerce. Мне очень повезло. Многие не находят работу после колледжа. Поиск постоянной перспективной работы – не официантом в ресторане – в среднем занимает погода. Потому что на адекватные вакансии много претендентов. Конкуренция большая: 200 человек на место на хорошую позицию в среднюю или крупную компанию – это нормально. Чтобы тебя взяли, важно грамотно составить резюме. Колледж в этом помогает. У меня был специальный предмет, где учили, как искать работу, составлять резюме, устраивали интервью. В резюме я обыграла свой опыт работы в магазине, чтобы было понятно: я работала с документацией, справлялась с потоком клиентов, решала многие вопросы, а не просто стояла на кассе. Было довольно сложно с поисками: сложно подавать свою кандидатуру на постоянную работу, если ты еще учишься в колледже и не можешь работать на полный рабочий день. Мне повезло: на новом месте сказали, что я им подошла, и они подождут, когда ко мне придут документы об окончании колледжа и я смогу полноценно работать. Пока что работаю только 20 часов в неделю. Жду, когда придет официальное письмо об окончании колледжа.





– Можно ли работать в Канаде без диплома?





– Многие канадцы не идут в колледж после школы. Это считается нормально. Они идут работать. Кому-то не нужен диплом, потому что у него все хорошо с бизнесом. Но если ты претендуешь на позиции в менеджменте, у тебя должно быть образование: колледж или университет.





– Важно, в какой сфере ты получил диплом, или как и у нас, смотрят на это «сквозь пальцы»?





– В зависимости от вакансии. Некоторые компании указывают сразу, кого именно они ищут, какой должен быть диплом. Некоторые могут принимать на работу без окончания колледжа, другие могут хотеть только университет. Большие компании, в которые идет большой поток желающих трудоустроиться, используют специальные программы для фильтра резюме по заданным параметрам. Например, программа автоматически отсеивает всех, у кого нет образования в сфере бизнеса. Но также многие работодатели больше обращают внимание на практические навыки, опыт работы. Работодатель хочет понимать, что ты умеешь и какую пользу принесешь компании. В этом случае они могут закрыть глаза на несоответствие диплома. Конечно, если это не такие сферы, как медицина или архитектура.





– Что дает обучение в колледже или университете для иммиграции в Канаду?





– Чтобы получить вид на жительство, необходимо набрать определённое количество баллов по разным критериям. Например, окончание колледжа в Канаде дает примерно 15 баллов, но это индивидуально. Также при иммиграции учитывается возраст, учёба и опыт работы в собственной стране, обучение и опыт работы в Канаде и многое другое. Система такова, что чем раньше приезжаешь, тем сложнее получить вид на жительство: набираешь меньше баллов. Легче иммигрировать людям, которые приехали в Канаду в 25-30 лет: у них уже есть опыт работы и образование у себя на родине.





А вот после колледжа тяжелее остаться в Канаде, но возможно. Тебе дают 3 года рабочей визы, а дальше нужно думать. Поэтому многие сразу же поступают на специальности, которые есть в списке на иммиграцию. Так шансов больше. Все эти нюансы нужно учитывать сразу перед поступлением, чтобы понимать, по какому пути двигаться дальше.