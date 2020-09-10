У Кременчуці нежитлове приміщення реконструюють під квартири для переселенців

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У Кременчуці ведуться роботи з реалізації трьох субпроєктів «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» Європейського інвестиційного банку. Проєкти реалізується з метою допомоги жителям східної України, включаючи тисячі тимчасово переміщених осіб, вирішувати складні проблеми, які вони в результаті збройного конфлікту, покращення рівня життя таких людей. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України надав Україні довгостроковий кредит на суму 200 млн євро із низькими відсотками. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Один із кременчуцьких проєктів, який виграв у конкурсі ЄІБ, - «Реконструкція нежитлового приміщення під житлові квартири за адресою: вул. Східна, 20 в місті Кременчуці Полтавської області». Об’єктом реконструкції є приміщення колишнього магазину, що давно не використовувалось та було майже зруйноване. Через це мешканці будинку, де розташовувався торговельний заклад, та який було збудовано ще у 60-тих роках минулого століття, мали проблеми з опаленням.



Завдяки реконструкції на першому поверху будинку з’являться 11 квартир ( 1- 3 кімнатна, 4- двокімнатні та 6 – 1кімнатних) для внутрішньо-переміщених осіб. Загальна вартість проєкту понад 4 млн., 80 % з яких фінансується Європейським інвестиційним банком, 20 % - кошти бюджету міста.



Реконструкцію було розпочато на початку літа. Вже виконано великий обсяг робіт з демонтажу зайвих конструкції, зведення стін майбутніх квартир, проведення системи опалення та електрики. Наразі тривають роботи з демонтажу фасадних конструкцій, планується заміна вікон та відновлення фасаду першого поверху будинку. Роботи ведуться відповідно до затвердженого графіку, будівельники обіцяють завершити роботи у заплановані строки навесні 2021 року.



Варто зазначити, що у Кременчуці проживають біля 3 тисяч переселенців, багато з них не мають власного житла, або потребують поліпшення житлових умов. Міський голова Віталій Малецький особисто контролює хід реконструкції нежитлового приміщення під житлове.





Він зазначає, що реалізація цих проєктів важлива для міста, адже реконструкція гуртожитків дасть можливість вирішувати житлові проблеми вразливої категорії громадян.