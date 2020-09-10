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Спустили на воду катер «Бердянськ», який обстріляли військові Російської Федерації

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 301

 

Повністю роботи мають завершити вже у листопаді 

4 вересня після завершення докової частини ремонту спущено на воду малий броньований артилерійський (МБАК) катер P175 «Бердянськ». Про це повідомляють у спільноті Миколаїв - місто корабелів. Катер зайшов на завод 10 червня для проведення регламентного докового ремонту та усунення пошкоджень, отриманих під час Російської агресії в Керченській протоці.


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Наразі продовжується відновлення внутрішніх приміщень, корабельних систем та пристроїв. Роботи тривають за планом. МБАК планується передати ВМСУ у листопаді цього року. 


 


Нагадаємо, що у листопаді 2018 року російські військові обстріляли українських моряків та захопили у полон. Серед 24 моряків, які перебували на бортах кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" був і кременчужанин Богдан Головаш


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Азовское море Богдан Головаш моряки
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