Кременчужанам радять перевірити документи до виборів

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Реалізуйте своє виборче право - подбайте про дійсність своїх документів

25 жовтня 2020 відбудуться чергові місцеві вибори. Про це повідомляє пресслужба УДМС України в Полтавській області.





Міграційна служба Полтавщини нагадує - право голосу на виборах мають громадяни України, яким виповнилося 18 років, і мають із собою дійсний паспорт громадянина України (книжечку або ID-картку) або тимчасове посвідчення громадянина України. За межами України – закордонний паспорт, дипломатичний чи службовий паспорт для виїзду за кордон.





Також з метою реалізації своїх прав рекомендуємо вчасно отримати паспорти громадянина України та тимчасові посвідчення громадянина України, які вже оформлені і чекають видачі.





Слід зазначити, що готовий документ зберігається у територіальному підрозділі протягом року від дня його оформлення. Крім того, у період карантину виготовлені документи знищуватися не будуть.





З метою сприяння громадянам України в реалізації своїх прав територіальні підрозділи міграційної служби Полтавщини впродовж вересня - жовтня поточного року будуть максимально спрямовувати свої зусилля для своєчасного забезпечення громадян паспортними документами.

Зверніть увагу, що термін оформлення ID-картки у регламентному порядку становить 20 робочих днів, у терміновому – 10.





Наразі, під час карантинних заходів за послугою з оформлення ID-картки можна звернутися до будь-якого територіального підрозділу міграційної служби Полтавщини.





Нагадаємо, кожен легко і просто може перевірити дійсність паспорта, а також інших видів документів, що посвідчують особу, скориставшись електронним сервісом ДМС .





Перелік територіальних підрозділів Міграційної служби Полтавщини можна знайти на сайті ДМС України .