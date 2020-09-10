На Полтавщині поліція встановила особу, яка підозрюється у крадіжці з домоволодіння мешканців Козельщини

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 243

У разі доведення вини підозрюваного, згідно санкції статті йому загрожує від 3-ох до 6-ти років позбавлення волі

Слідчими та оперативниками Козельщинського відділення поліції Полтавщини, спільно з колегами з обласного Главку, встановлено чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у крадіжці майна з домоволодіння місцевих мешканців. За попередньою версією слідства, 38-річний фігурант проник до гаража одного з домогосподарств та викрав бензопилу, електродрилі, шуруповерт, набори гайкових ключів тощо. Загальна сума збитку, завданого власникові, становить близько 10 тисяч гривень.





Повідомлення про крадіжку від 64-річного місцевого чоловіка надійшло до поліції Козельщини 1-го вересня. За фактом злочину слідчий місцевого відділення поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.





Володимир Зеленський, начальник Козельщинського відділення поліції, повідомив: «Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на виклик, ретельно опрацювали місце вчинення правопорушення та здобули ряд важливих речових доказів, які в подальшому допомогли розкрити злочин. 9 вересня, в ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, за процесуального керівництва прокуратури, особа, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цієї крадіжки, встановлена. Ним виявився 38-річний місцевий чоловік, який раніше мав проблеми із законом. Наразі речові докази вилучено. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Принагідно хочу подякувати колегам із обласного управління карного розшуку, а також працівникам батальйону поліції особливого призначення та поліцейським кінологічного центру ГУНП за надану практичну допомогу в розкритті злочину».





У разі доведення вини підозрюваного, згідно санкції статті йому загрожує від 3-ох до 6-ти років позбавлення волі. Триває слідство.