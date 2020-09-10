Кількість хворих COVID-19 в Україні перевалила за 150 тисяч

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Кількість інфікованих у Полтаві знову б'є рекорди

В Україні станом на ранок 12 вересня виявлено 3103 нових випадки захворювання на COVID-19, одужала рекордна кількість людей – 1341, водночас 72 людини померли, свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії Ради національної безпеки і оборони.





Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (428), Харківській (292), Тернопільській (280), Одеській (225) областях.





Кількість інфікованих з початку пандемії в Україні становить 151 859 осіб, померли 3148 осіб, видужали – 68 346.





За минулу добу на Полтавщині зафіксували 31 новий випадок захворювання на коронавірус.



Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 1161 випадок захворювання на COVID-19.



Всього зареєстровано 27 летальних випадків, нових за добу – 1 (Котелевський район).



Одужали 600 жителів області, продовжують лікування 534 людини.



Географія поширення інфекції:



Полтава – 467 (14 нових випадків),

Кременчук – 186,

Полтавський район – 51 (3 нові випадки),

Горішні Плавні – 47,

Миргород – 43 (2 нові випадки),

Кременчуцький район – 36 (2 нові випадки),

Лубни – 32,

Кобеляцький район – 28,

Гадяч – 24,

Шишацький район – 22,

Диканський і Машівський райони – по 20,

Зіньківський район – 19 (1 новий випадок),

Котелевський район – 17 (2 нові випадки),

Гребінківський район – 17,

Хорольський район – 16 (1 новий випадок),

Глобинський район – 14,

Гадяцький район – 12,

Новосанжарський район – 11 (4 нові випадки),

Пирятинський район – 11 (1 новий випадок),

Лохвицький район – 11,

Миргородський район – 10 (1 новий випадок),

Лубенський район – 10,

Козельщинський район – 8,

Оржицький район – 7,

Карлівський, Решетилівський і Чутівський райони – по 6,

Великобагачанський район – 4.