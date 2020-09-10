Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна145612
Кременчук183
Хворі:
Україна76712
Кременчук28
Одужало:
Україна65877
Кременчук150
Померло:
Україна3023
Кременчук5
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кількість хворих COVID-19 в Україні перевалила за 150 тисяч

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Кількість інфікованих у Полтаві знову б'є рекорди

В Україні станом на ранок 12 вересня виявлено 3103 нових випадки захворювання на COVID-19, одужала рекордна кількість людей – 1341, водночас 72 людини померли, свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії Ради національної безпеки і оборони.


Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (428), Харківській (292), Тернопільській (280), Одеській (225) областях.


Кількість інфікованих з початку пандемії в Україні становить 151 859 осіб, померли 3148 осіб, видужали – 68 346.


За минулу добу на Полтавщині зафіксували 31 новий випадок захворювання на коронавірус. 


Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 1161 випадок захворювання на COVID-19.


Всього зареєстровано 27 летальних випадків, нових за добу – 1 (Котелевський район).


Одужали 600 жителів області, продовжують лікування 534 людини.


Географія поширення інфекції:


Полтава – 467 (14 нових випадків),
Кременчук – 186,
Полтавський район – 51 (3 нові випадки),
Горішні Плавні – 47,
Миргород – 43 (2 нові випадки),
Кременчуцький район – 36 (2 нові випадки),
Лубни – 32,
Кобеляцький район – 28,
Гадяч – 24,
Шишацький район – 22,
Диканський і Машівський райони – по 20,
Зіньківський район – 19 (1 новий випадок),
Котелевський район – 17 (2 нові випадки),
Гребінківський район – 17,
Хорольський район – 16 (1 новий випадок),
Глобинський район – 14,
Гадяцький район – 12,
Новосанжарський район – 11 (4 нові випадки),
Пирятинський район – 11 (1 новий випадок),
Лохвицький район – 11,
Миргородський район – 10 (1 новий випадок),
Лубенський район – 10,
Козельщинський район – 8,
Оржицький район – 7,
Карлівський, Решетилівський і Чутівський райони – по 6,
Великобагачанський район – 4.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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