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Плюси зупинили рух: не курсують тролейбуси №1+ та №5А+

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 430

 

Коли відновлять невідомо

КП "Кременчуцьке тролейбусне управління" сьогодні повідомило, що з 10 вересня зупинився рух тролейбусів на двох маршрутах.


У зв'язку з технічним обслуговуванням зупинено рух тролейбусів №1+ та №5А+.

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Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
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