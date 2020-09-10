Плюси зупинили рух: не курсують тролейбуси №1+ та №5А+

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 430

КП "Кременчуцьке тролейбусне управління" сьогодні повідомило, що з 10 вересня зупинився рух тролейбусів на двох маршрутах.





У зв'язку з технічним обслуговуванням зупинено рух тролейбусів №1+ та №5А+.