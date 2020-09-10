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Кременчук, Надзвичайні новини

Як у Кременчуці «захоплювали» мерію, КАТП, стадіон та «мінували» супермаркет

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 573

 

Навчання проходили на всій території міста

Вчора, 11 вересня, у Кременчуці пройшли тактико-спеціальні навчання за участі поліцейських Полтавщини, спеціалістів вибухотехнічної служби ГУНП в Полтавській області, працівників ДСНС, Нацгвардійців, патрульних поліцейських, медпрацівників та працівників газової служби. Про це повідомляє пресслужба поліції. 



Головна мета - налагодження комунікації підрозділів та відпрацювання спільного алгоритму дій під час різних ситуацій задля захисту й безпеки громадян.  


 


Учасники навчань відпрацювали сценарії в умовах, наближених до реальних. 


 

 

Усі служби та відомства спрацювали злагоджено та професійно. 



Правоохоронці під стінами мерії Кременчука відпрацьовували ситуацію з пікетувальниками, які застосували димові шашки. Також навчання проходили на території комунального підприємства КАТП-1628, стадіону "Кредмаш", супермаркету АТБ на Електростанції та узбережжі Дніпра. 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: навчання поліція КОРД нацгвардія
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