Як у Кременчуці «захоплювали» мерію, КАТП, стадіон та «мінували» супермаркет

Вчора, 11 вересня, у Кременчуці пройшли тактико-спеціальні навчання за участі поліцейських Полтавщини, спеціалістів вибухотехнічної служби ГУНП в Полтавській області, працівників ДСНС, Нацгвардійців, патрульних поліцейських, медпрацівників та працівників газової служби. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Головна мета - налагодження комунікації підрозділів та відпрацювання спільного алгоритму дій під час різних ситуацій задля захисту й безпеки громадян.
Учасники навчань відпрацювали сценарії в умовах, наближених до реальних.
Усі служби та відомства спрацювали злагоджено та професійно.
Правоохоронці під стінами мерії Кременчука відпрацьовували ситуацію з пікетувальниками, які застосували димові шашки. Також навчання проходили на території комунального підприємства КАТП-1628, стадіону "Кредмаш", супермаркету АТБ на Електростанції та узбережжі Дніпра.