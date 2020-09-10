Якість води у водоймах Кременчука покращилася, але купатися все ж не рекомендовано

Індекс лактозопозитивної палички перевищує норму
Якість води відкритих водойм Кременчука не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Про це інформує пресслужба виконкому Кременчуцької міськради.
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 10 вересня, показники мікробіологічної забрудненості води у Дніпрі та і Сухому Кагамлику не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Зауважмо, що від 28 серпня показники мікробіологічної забрудненості води у Дніпрі та в Сухому Кагамлику були на такому рівні:
Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.