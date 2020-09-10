Якість води у водоймах Кременчука покращилася, але купатися все ж не рекомендовано

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Якість води відкритих водойм Кременчука не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Про це інформує пресслужба виконкому Кременчуцької міськради.





За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 10 вересня, показники мікробіологічної забрудненості води у Дніпрі та і Сухому Кагамлику не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 13 000, кінець пляжу 23 000, (допустиме значення -10 000);

Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 29 000, кінець пляжу 62 000, (допустиме значення – 5 000).

Зауважмо, що від 28 серпня показники мікробіологічної забрудненості води у Дніпрі та в Сухому Кагамлику були на такому рівні:

Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 700 000, кінець пляжу 700 000, (допустиме значення -10 000);

Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 2 400 000, кінець пляжу 2 400 000, (допустиме значення – 5 000).

Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.