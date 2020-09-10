На Полтавщині правоохоронці виявили конопляні «тропіки»

Правоохоронці під час проведення профілактичних заходів «Мак-2020» виявили на території домогосподарства 34-річного жителя одного із сіл Полтавського району 11 кущів рослин конопель. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України». Вилучені рослини направлені на експертне дослідження.
Санкції статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Триває досудове розслідування.