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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині правоохоронці виявили конопляні «тропіки»

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 413

 

Вирощував заборонену рослину 34-річний чоловік

Правоохоронці під час проведення профілактичних заходів «Мак-2020» виявили на території домогосподарства 34-річного жителя одного із сіл Полтавського району 11 кущів рослин конопель. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України». Вилучені рослини направлені на експертне дослідження.


Санкції статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.


Триває досудове розслідування.



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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: конопля
компанія «Інтера Люкс»

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