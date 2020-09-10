У Кременчуцькому районі вигоріло майже 5 гектарів сухостою

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Суха трава горіла біля села Романки
10 вересня неподалік села Романки сталася пожежа на відкритій території. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, вигоріло 4,5 гектари сухостою.