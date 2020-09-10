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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуцькому районі вигоріло майже 5 гектарів сухостою

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 476

 

Суха трава горіла біля села Романки

10 вересня неподалік села Романки сталася пожежа на відкритій території. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, вигоріло 4,5 гектари сухостою.


 


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцьке МУ ДСНС
Теги: сухостой пожар
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