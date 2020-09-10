Новий антирекорд: за добу зафіксовано 3 144 випадки СOVID-19

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 1 529

Полтавщина наближається до жовтої зони. За добу +61

В Україні зафіксовано 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

11 вересня (станом на 9:00) в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 3 144 нові випадки. Загалом проведено 1 806 428 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 128 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:





Вінницька область — 4 690 випадків;

Волинська область — 6 161 випадок;

Дніпропетровська область — 3 093 випадки;

Донецька область — 1 942 випадки;

Житомирська область — 4 055 випадків;

Закарпатська область — 8 453 випадки;

Запорізька область — 2 136 випадків;

Івано-Франківська область — 10 953 випадки;

Кіровоградська область — 885 випадків;

м. Київ — 16 523 випадки;

Київська область — 6 648 випадків;

Львівська область — 16 626 випадків;

Луганська область — 532 випадки;

Миколаївська область — 1 851 випадок;

Одеська область — 9 157 випадків;

Полтавська область — 1 130 випадків;

Рівненська область — 10 217 випадків;

Сумська область — 2 229 випадків;

Тернопільська область — 8 377 випадків;

Харківська область — 12 112 випадків;

Херсонська область — 576 випадків;

Хмельницька область — 3 695 випадків;

Чернівецька область — 11 847 випадків;

Черкаська область — 2 294 випадки;

Чернігівська область — 2 574 випадки.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.





За минулу добу на Полтавщині зафіксували 61 новий випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомляє Полтавська ОДА.





Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 1130 випадків захворювання на COVID-19.









Одужав 591 житель області, продовжують лікування 513 людей.





Географія поширення інфекції: