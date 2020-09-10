291 пару закоханих за добу розписали на Полтавщині

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 407

Незалежно від віку, національності чи віри, закохані мріють офіційно засвідчити свої стосунки. Для багатьох пар день у святковому вбранні, у колі близьких й рідних людей та під тематичний музичний супровід, без перебільшення, одна з найзаповітніших мрій. Про це повідомляє пресслужба Сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління.





- Зараз для молодят окрім класичного одруження, також доступна послуга «Шлюб за добу». Вона суттєво зменшує термін очікування весільної церемонії, дозволяючи закоханим вже на наступний день, після подачі заяви, стати чоловіком та дружиною. Найбільше сервіс від Мін’юсту вподобали на Чернігівщині, де з початку року зареєстрували 340 родин, на Полтавщині – 291 та 278 одружень на Сумщині, – зазначила Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).





Очільниця додала, що загальна кількість шлюбів набагато більша. У 2020 році в Полтавському регіоні вже одружилося понад 3 тисячі пар, у Сумському – більше як 2 тисячі та понад 2 тисячі закоханих у Чернігівському.