291 пару закоханих за добу розписали на Полтавщині

Незалежно від віку, національності чи віри, закохані мріють офіційно засвідчити свої стосунки. Для багатьох пар день у святковому вбранні, у колі близьких й рідних людей та під тематичний музичний супровід, без перебільшення, одна з найзаповітніших мрій. Про це повідомляє пресслужба Сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління.
Очільниця додала, що загальна кількість шлюбів набагато більша. У 2020 році в Полтавському регіоні вже одружилося понад 3 тисячі пар, у Сумському – більше як 2 тисячі та понад 2 тисячі закоханих у Чернігівському.