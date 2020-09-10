На Кобеляччині жінка поранила чоловіка ножем

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10 вересня, близько 16.00, правоохоронцям стало відомо, що поблизу одного з магазинів в селищі міського типу Білики невідома жінка нанесла невідомому чоловікові ножове поранення. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. За попередньою версією слідства, 29-річна жінка під час сварки з 38-річним чоловіком нанесла йому ножем тілесні ушкодження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Почали розслідувати справу за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Жінку затримали, їй повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.





Потерпілий перебуває в хірургічному відділення Кобеляцької районної лікарні.