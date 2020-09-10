Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна145612
Кременчук183
Хворі:
Україна76712
Кременчук28
Одужало:
Україна65877
Кременчук150
Померло:
Україна3023
Кременчук5
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кобеляччині жінка поранила чоловіка ножем

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 601

Потерпілий перебуває в хірургічному відділенні Кобеляцької районної лікарні

10 вересня, близько 16.00, правоохоронцям стало відомо, що поблизу одного з магазинів в селищі міського типу Білики невідома жінка нанесла невідомому чоловікові ножове поранення. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. За попередньою версією слідства, 29-річна жінка під час сварки з 38-річним чоловіком нанесла йому ножем тілесні ушкодження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Почали розслідувати справу за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Жінку затримали, їй повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.


Потерпілий перебуває в хірургічному відділення Кобеляцької районної лікарні.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: телесные повреждения ножевое ранение ножове поранення
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх