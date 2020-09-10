Семеро кременчужан безкоштовно навчатимуться у Вільнюському університеті

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Кременчуцькі випускники, які успішно пройшли відкритий конкурс зі знання англійської мови та співбесіду, вирушили в університет прикладних наук VIKO

Семеро кременчуцьких випускників безкоштовно навчатимуться у Вільнюському університеті прикладних наук VIKO. Таку інформацію надав КП «Інститут розвитку Кременчука».





Неодноразово групи кременчуцьких школярів і вчителів відвідували даний навчальний заклад, знайомились з Литвою, традиціями і історією цієї країни, брали участь у трегінгах.

Цьогоріч в рамках співпраці університет VIKO виділив 7 безкоштовних місць для навчання кременчужан. Таке право вибороли кременчуцькі юнаки і дівчата, які успішно пройшли відкритий конкурс зі знання англійської мови та співбесіду.





Список студентів VIKO поповнився випускниками ліцеїв №10, 11, 25, ліцею «Політ», гімназії №19 та інших загальноосвітніх закладів Кременчука. Вчора, 9 вересня, семеро кременчужан відбули до литовської столиці.