У Кременчуці виявили водіїв з ознаками наркотичного сп'яніння

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 740

Сьогодні, 11 вересня, у Кременчуці патрульні зупинили Volkswagen Passat та Toyota Auris. Під час перевірки документів патрульні виявили у водіїв ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога керманичі категорично відмовились, - повідомляють у патрульній поліції.









На водіїв склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортними засобами. Надалі остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суд.





Правоохоронці нагадують, що за керування транспортним засобом у стані сп'яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП: