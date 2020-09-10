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Надзвичайні новини

У Кременчуці виявили водіїв з ознаками наркотичного сп'яніння

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 740

Пройти огляд у лікаря-нарколога керманичі категорично відмовились

Сьогодні, 11 вересня, у Кременчуці патрульні зупинили Volkswagen Passat та Toyota Auris. Під час перевірки документів патрульні виявили у водіїв ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога керманичі категорично відмовились, - повідомляють у патрульній поліції.


 


На водіїв склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортними засобами. Надалі остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суд.


Правоохоронці нагадують, що за керування транспортним засобом у стані сп'яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП:

  • На громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік;
  • Якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 20 400 гривень та позбавлення права керування на 3 роки.
  • У випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані,
    передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель наркотики
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