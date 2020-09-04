В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» додатково облаштують 18 місць з підведення кисню

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 300 Коментарів: 1

Розміщені такі місця будуть на другому поверсі інфекційного відділення

В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» додатково облаштують 18 місць з підведення кисню. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив міський голова Віталій Малецький.





Розміщені такі місця будуть на другому поверсі інфекційного відділення. Наразі тривають роботи з облаштування перших 8 місць підключення кисню з 18 запланованих.





Крім того, найближчим часом в інфекційному відділенні планують розпочати капітальний ремонт: оснастити два блоки інтенсивної терапії, а також одну операційну.