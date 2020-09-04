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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» додатково облаштують 18 місць з підведення кисню

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 300 Коментарів: 1

 

Розміщені такі місця будуть на другому поверсі інфекційного відділення

В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» додатково облаштують 18 місць з підведення кисню. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив міський голова Віталій Малецький.


Розміщені такі місця будуть на другому поверсі інфекційного відділення. Наразі тривають роботи з облаштування перших 8 місць підключення кисню з 18 запланованих.


Крім того, найближчим часом в інфекційному відділенні планують розпочати капітальний ремонт: оснастити два блоки інтенсивної терапії, а також одну операційну.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: больница «Кременчугская» инфекционное отделение ремонт больниц
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Туся:
Сьогодні, 08:44

 І таке збільшення кількості ліжок  для ковітньо хворих в кожному місті країни! З чого б це? Бо вірус усе більше атакує! А, наш народ не вірить,  Хоча б маску натягнули на ніс, коли в трол. заходять.


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