Двоє футболістів та тренер «Кременя» Головко потрапили у символічну збірну туру

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 1

Сергій Білоус, який вийшов на поле після травми Євгена Мурашова, взяв участь в усіх трьох голах та був вилучений на останніх хвилинах матчу

Одразу двоє футболістів Кременя та головний тренер кременчуцької команди увійшли у символічну збірну стартового туру Першої ліги сезону 2020-2021. Про це повідомляє сайт Sport Arena.

Правий захисник – Сергій Чеботаєв (Кремінь)

На луцький матч кременчуцька команда виставила досить оригінальну зв’язку на правому фланзі – її складали номінальні захисники Чеботаєв і Бичков, де перший розміщувався нижче, а другий – вище вздовж лінії. Це дозволяло надалі з подвійними силами оборонятися та атакувати, тож Чеботаєв запам’ятався і постійними підключеннями, і самовідданою грою біля своїх воріт, де він встиг заблокувати кілька перспективних ударів і прострілів від Ляшенка та Бондаренка.









Атакувальний півзахисник – Сергій Білоус (Кремінь)

У минулому сезоні Білоус був у числі кількох футболістів-початківців, яких тримали для ротації в Кремені. Він тільки два матчі з проведених восьми починав зі стартового складу, зате встиг натякнути на свою перспективність однією гольовою передачею. І ось уже на третій хвилині луцького матчу трапилася велика неприємність для гостей: травмувався більш досвідчений півзахисник Мурашов. На щастя, Сергій, який його замінив, став героєм переможної зустрічі. Після його кутового відкрив рахунок Бородай, потім Білоус видав зрячу діагональ на Бичкова під другий гол, а в кінцівці підтримав атакувальний порив Сорокіна, який сольний прохід завершив влучним ударом. Таким чином, 21-річний півзахисник зробив визначний вклад у сенсаційну перемогу над одним із фаворитів сезону.





До речі, Сергій Білоус також став героєм туру.









Тренер туру – Олександр Головко (Кремінь)

Олександр Борисович має вже значний тренерський стаж у збірних, але саме зараз дебютує в клубному футболі. Дві перемоги на старті в чемпіонаті та кубку – прекрасний показник, а тим більше – на старті чемпіонату в виїзному матчі проти Волині. Не без кадрових втрат, із травмою на самому початку зустрічі та двома вилученнями, «Кремінь» обіграв одного з фаворитів чемпіонату.









Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу аналізує підсумки стартового туру української Першої ліги сезону 2020/21





1. Номінальний результат команди – 5

(важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)

«Волинь» за підбором гравців, класом і досвідом входить у число головних претендентів на підвищення в класі. До того ж, втративши очки в Кременчуці в другому колі минулого чемпіонату, вона однозначно особливо налаштовувалася на прем’єру сезону. Тим не менш, підопічні Головка зуміли в матчі з драматичними подіями здобути виїзну перемогу, хоча раніше гра на виїзді не була козирем цього клубу.

2. Труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними – 4

(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)

І «Волинь», і «Кремінь» змінили головних тренерів і суттєво оновили свої склади. Але при цьому не уникли проблем на старті. Господарі не могли розраховувати на травмованого захисника Болденкова та не могли на весь матч використовувати Хомченка (форвард ще набирає форму після травми). А от гості, дуже на нього розраховуючи в сезоні, залишилися на цей виїзд без Луїса Фернандо. Технічний бразильський півзахисник, який здорово дебютував у «Кремені», зазнав пошкодження. До того ж, це особлива обставина, уже на 3-й хвилині Головко був вимушений проводити зумовлену травмою гравця заміну – і саме Білоус, який вийшов замість Мурашова, став героєм зустрічі.

3. Майстерність в роботі з кадрами – 5

(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)

Особливість 2020 року, зумовлена корона-паузою, це звуження графіку роботи. Через коротке міжсезоння у тренерських штабів не було часу завершити комплектацію, тож аж до закриття тривалого трансферного вікна вони продовжують посилення складів. Так, у «Кременя» зіграло в Луцьку шестеро новачків, половина з них – дебютанти, яких ще не було в кубковій грі з «Перемогою». Головко за короткий проміжок часу зумів закрити проблемну середину поля, оновити правий фланг і підвести новачків до гри з перших хвилин. Відзначаємо, що номінальний правий захисник Бичков грав вище по флангу, захисник Бородай – в опорній зоні, а центрхав Мягков – ліворуч в обороні (для них ці ролі вже награні).

4. Тренерська майстерність – 5

(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)

Схему «Кременя» можна трактувати як 4-2-3-1 із швидкими флангами та досить міцним центральним плацдармом. Залежно від фази гри, двоє напарників опорника Зубкова – Бородай і Білоус – то висувалися вище до лінії карного майданчика, то опускалися вниз для того, щоб зустрічати суперників із м’ячем. Особливу роль відігравав Куліш, який вперше грав проти недавніх одноклубників – як у виграші верхових м’ячів, так і в відтягуванні на себе уваги захисників, що дозволяло вириватися на ударні позиції іншим гравцям. Окремо відзначимо в кременчуківців якісний перехід від оборони в атаку, добротну реалізацію та фізику для тривалої гри без м’яча.

5. Накопичувальний критерій – 5

(якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)

По-перше, відзначимо, що вдруге в 2020 році «Кремінь» відбирає очки в надмотивованої «Волині» (при попередньому штабі була нічия на своєму полі). По-друге, дебют Головка в Першій лізі виявляється переможним, і його команда обігрує «Волинь», де перший матч після повернення проводив Сачко. По-третє, новий головний тренер «Кременя» утримує 100% показник після двох проведених ігор чемпіонату та кубка.

Лауреат 1-го ігрового дня в номінації Тренер туру в Першій лізі:

Олександр Головко («Кремінь»)

Середній бал – 4,8