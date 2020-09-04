Трьом жителям Горішніх Плавнів, які продавали безхатьків, оголосили про підозру

Сьогодні, 07:16 Переглядів: 540

Учасники злочинної групи віддавали безхатьків зацікавленим особам на різні роботи, за що отримували гроші

Трьом особам з Горішніх Плавнів повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людей. За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, їх підозрюють у порушенні ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України.





За даними слідства, житель Горішніх Плавнів в орендованому будинку організував центр для громадян, які не мали постійного місця проживання. До своєї «діяльності» він залучив ще двох місцевих мешканців.





Учасники групи віддавали безхатьків зацікавленим особам на різні роботи, за що отримували гроші. Платою за працю виконавцям було харчування та забезпечення засобами індивідуальної гігієни.





Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.